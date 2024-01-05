▲侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨在最新競選廣告中，直接放置國民黨總統候選人侯友宜競辦製作影片，侯辦下午提告。競辦執行長金溥聰也表示，民進黨侵權盜用侯辦製作的競選影片，加工變造成惡意抹黑廣告，並已經送進所有電視公司託播，原定今天播出，後因電視公司有人不齒這樣的行為，就當吹哨者向侯辦檢舉此一違法抹黑廣告。民進黨做出如此帶頭違法侵權抹黑的行為，民進黨總統候選人賴清德居然還好意思厚臉皮公開質問為何有人檢舉違法行為，民進黨道德淪喪至此，真是令人難以置信。

金溥聰說，更令人錯愕的是，今早民進黨居然還「見笑轉生氣」召開記者會，振振有詞地播出違法廣告，囂張質疑未播出廣告為何曝光？並抹黑侯辦施壓媒體。不談自己違法，卻指責他人踢爆，民進黨做了對社會道德最壞的示範，作為執政黨卻不知自我反省，帶頭違法，事後還敢大言不慚地叫囂，選舉口號卻又高喊「美德」，這種惡劣行為恐怕也只有腐敗的民進黨做得出來。若要人不知，除非己莫為，相信絕大多數的台灣人民都看得清清楚楚，都會唾棄民進黨用這種不入流的惡質手法操弄選舉。

金溥聰表示，他們要嚴正地告訴民進黨，就是因為你們託播違法侵權的抹黑廣告，若媒體播出將負有連帶的刑責及罰則，所以他們才拒絕託播。「請問民進黨你們在吵什麼？如果沒有違法，媒體為何拒播？如果沒有違法，為何怕有人檢舉？你要問是誰檢舉，然後去查水表嗎？」。

「至於民進黨指侯辦施壓媒體，那更是最大的笑話」。金溥聰不屑表示，請問他們是執政的民進黨嗎？他們能施壓哪一家媒體？他們能施壓拒播你們變造抹黑廣告的三立或民視嗎？他們只是揭發民進黨違法的事證，提醒媒體勿以身試法。如果今天是合法廣告，請問媒體會不播嗎？如果是違法廣告，媒體敢播嗎？若以民進黨今天的標準，是不是所有候選人都可以加工變造民進黨的競選廣告去抹黑對手？這次總統選舉，民進黨已經帶頭敗壞了台灣整個選舉風氣，不斷推出扭曲事實的競選廣告，抹黑抹紅對手，如今更帶頭違法。民眾的眼睛是雪亮的，一定會用選票制裁民進黨。

侯辦發言人錢震宇表示，他們非常遺憾及憤怒，在侯辦提出民進黨觸法之事證後，民進黨不知反省檢討，還惡意召開記者會，播出違法抹黑廣告，甚至公開請網友在網路上轉發、分享。他們要正告網友，不要變成民進黨的打手，不管是轉發、分享、或是重製不實廣告，都已違反著作權法及選罷法。侯辦絕不會姑息，已經委請律師蒐證、截圖，一旦發現一併提告，也請看不慣民進黨這種惡質行為的民眾協助檢舉。

「民主法治不容民進黨為了一己之私破壞殆盡，大家都應該站出來檢舉捍衛」。錢震宇再次籲請各大媒體、網路平台，切勿上架播出相關違法抹黑侯友宜影片，否則將違反著作權法第91條之1規定「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金」。

