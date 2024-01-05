羅明才狂言得15萬票就選新北市長　民進黨：政治分贓醜陋戲碼

▲國民黨立委羅明才。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨立委候選人羅明才4日在政見會宣示，若立委選舉得票數到15萬票，就要爭取競選新北市長。對此，民進黨發言人張志豪5日表示，「走了侯友宜、來了羅明才」，兩個都一樣「吃碗內看碗外」，儼然是「政治分贓」的醜陋戲碼。

張志豪表示，羅明才敢口出狂言說要衝高票選市長，就是賣弄他和侯友宜「稱兄道弟」的交情，所以侯友宜先幫羅明才喬立委提名，換羅明才支持他選總統。離譜的是，下次可能再換侯友宜支持羅明才選市長，儼然是「政治分贓」的醜陋戲碼。

張志豪指出，羅明才的父親羅福助是天道盟的精神領袖，因炒股及逃漏稅遭判刑後，潛逃中國並獲取中國護照，至今仍逍遙法外；羅明才本身也充滿爭議，施壓公營行庫投資他創立的創投公司，向銀行取得超過40億的貸款，家族企業在新店大香山地區濫墾18座棒球場大小的國有山坡地，更為詐騙吸金集團背書，坑殺投資人超過15億。

張志豪指出，如果羅明才當選新北市長，等於直接將黑金勢力引入市府，新北市的治安將會進入史無前例的黑暗期。

張志豪說，若讓羅明才當選，恐怕顏寬恒也要選台中市長、邱鎮軍選苗栗縣長、跟88槍案主犯王文宗好交情的謝龍介也將再選台南市長？台灣恐將淪為黑金把持的國家。

「走了侯友宜、來了羅明才。」張志豪指出，台灣不能被黑金把持，呼籲選民在這次要用選票下架侯友宜、羅明才、顏寬恒、邱鎮軍，以及在國民黨不分區立委名單的謝龍介等人，才能阻止黑心復辟，讓台灣持續成為民主國家的典範，而非淪為國際的笑柄。