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骨科前主任強吻女助理遭判刑！台大醫院喊性騷零容忍：啟動程序

▲▼台大醫院新大樓 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大醫院，資料照 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院王姓骨科主任以送禮為由，邀請藥廠女研究助理到辦公室強行熊抱、親吻得逞，遭台北地院強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。台大醫院發言人陳慧玲表示，該案件事發已久，而王姓醫師已經卸任主任職，目前仍在院看診，不過台大醫院秉持性騷零容忍，判決出來後，會啟動相關程序，包含委員會調查等，再進行處置。

判決指出，王姓醫師審理時堅稱只有輕拍女助理的肩、背，並給予類似互相打氣的「愛的抱抱」，並沒有猥褻行為。但法官認為，女助理在案發後隨即傳訊給主管、同事講述受害情節，還在隔天對王姓醫師說「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」王姓醫師也回「知道」、「如果妳願意再找時間談一談」，認定犯行明確，雖同意賠償100萬元，惟女助理堅決拒絕，依強制猥褻罪處8月有期徒刑。

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陳慧玲表示，本案發生多年，王姓醫師本身教職在111年由台大教評會處理，台大醫院職務部分則已經進行調動，在判決出來之後，會啟動相關程序。

「醫院對於性騷零容忍」陳慧玲指出，現在消息剛出來，醫院需要時間啟動過程，會由醫院相關委員會來調查工作情況，不是看到判決就馬上有相關懲處。王姓醫師目前已經不在主管位置，考量過去他在醫療服務上沒有接獲投訴案件，先不影響看診，但會一併討論處理。

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