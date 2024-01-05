圖／民眾熱情相挺、車掃拚人氣！　侯友宜：三重若贏新北就大贏

▲國民黨總統候選人侯友宜三重車掃，受到支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（5日）上午到三重車隊掃街，沿途不少民眾自發性站出來比侯選舉號次3的手勢，還有正在洗髮的婦人特地從店出來揮手，讓侯印象深刻。另外，三重雲林同鄉會創會會長李志能則在三重力行聖賢宮替侯站台。侯友宜說，三重若贏，新北市絕對會大贏，從三重翻轉，大家來拚。

侯友宜2022年新北市長選戰中，成功奪下全市29個行政區，包括被視為綠營傳統票倉的三重、蘆洲。今距選戰倒數8天，侯友宜利用一整個上午穩固三蘆選情，早上8時50分先到蘆洲市場拜票，並參拜湧蓮寺和保和宮，接著上午10時從國民黨立委候選人蔡明堂競選總部出發車隊掃街，在蔡陪同下，途中停靠三重力行聖賢宮，終點站為三重護山宮。

藍營支持者們沿路站在多個定點，當侯友宜車隊一到，熱情地揮舞手中的國旗、競選標語，對侯高喊加油、凍蒜、總統好。此外，車掃期間能看到許多路人、等候紅燈的騎士、大樓裡的住戶、在室內的民眾，包括早餐店、自助餐店、超商等，熱情地跟侯揮手，有人拿相機狂拍，也有人比出3號手勢，還有婦人洗髮洗到一半從店裡走出來，就為了一睹侯友宜風采，並開心地揮手、比3。據記者觀察，今日三重車掃狀況，自發性民眾更多，熱情度也更勝昨日的中和車掃。

▲洗髮婦人開心地看到侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

值得一提的是，有80萬餘名的雲林人旅居新北市，因此雲林同鄉會向來是藍綠兵家之爭的地方組織之一。而侯友宜車掃期間停靠三重力行聖賢宮時，三重雲林同鄉會創會會長李志能（聖賢宮主委）陪侯友宜參拜，並讚侯友宜是公認做最好的新北市長，呼籲大家選賢舉能，支持侯友宜。

侯友宜致詞說，剛剛在車掃期間，三重人很熱情，看到他跟蔡明堂就跑出來，他還看到洗頭髮的婦人洗髮洗到跑出來，也看到大樓裡有人向他揮手。侯強調，台灣人做事情沒在分你我、黨派，做正派的事情並除惡，三重若贏，新北市絕對會大贏，從三重翻轉，大家來拚。

▲侯友宜三重車掃狀況。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▼侯友宜5日車掃，民眾反應。（圖／記者蘇晏男攝）