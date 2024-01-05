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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆薛瑞元「上班時間」見賴清德競辦高層　王鴻薇：是在喬高端嗎？

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦總幹事潘孟安會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前表示，將公開政府與高端採購疫苗的合約，供社會大眾檢視。對此，國民黨立委候選人王鴻薇今（5日）在臉書發出數張照片，並指出，今（2024年）1月3日的上班時間衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥等人，居然跟賴清德競總總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明等人會面，她也不禁想質問，是在喬高端嗎？

王鴻薇指點出，高端爭議至今，賴清德說要公開合約已經六天了，完全沒消沒息，不但高端嗆賴清德不願合作，陳建仁、衛福部、鄭文燦也都不站在賴清德這邊，顯然高端水真的深，高端的秘密比賴清德的選情還重要。

為此，王鴻薇表示，她今天再公開新的事證，也就是1月3日下午3點半到4點半的「上班時間」在青島東路3號，衛福部長薛瑞元、衛福部疾管署長莊人祥、衛福部次長王必勝，居然跟民進黨總統候選人賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨祕書長許立明、賴清德競總發言人陳世凱碰面，「三名衛福部官員為何於上班時間與民進黨選舉團隊與黨高層碰面，這絕對違反行政中立。」

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部長薛瑞元與疾管署署長莊人祥於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

王鴻薇指出，薛瑞元不是第一次做這種事情，之前高端疫苗價格被質疑，他也是夜會陳時中被抓到，當時還說只是找「老同事」聊天，「現在潘孟安、陳世凱、許立明，是你什麼老同事？民進黨老同事嗎？薛瑞元你是黨職還是公職？」

此外，王鴻薇不解，上班時間要跟賴清德辦公室報告什麼事情？而且開會時間相當湊巧，12月30日廖偉翔爆料高端內部錄音檔，當天賴清德總統辯論馬上說要公開，還被高端打臉，1月2日再被揭露高端股東綠友友，引起社會爭議，1月3日大家就不顧行政中立急著開會，這是要喬什麼？要滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？

▼國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲國民黨立委候選人王鴻薇曝光衛福部高層於上班時間與賴清德競辦高層會面。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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