懷孕女被強擄上賓士車　警火速救援...真相竟是恐怖男友做的

▲何男將懷孕女友強拉上自己賓士車，並控制行動不然其對外聯絡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方昨天（4日）凌晨12時許，接獲一名女子報案表示，懷孕的姊姊看完醫生後，與男友吵架遭強行擄走，警方不敢大意，立即調閱監視器，循線追查發現，將女友擄走的男子，往三重方向行駛，中和警方立即前往，1小時就順利救出遭擄懷孕女子，並逮捕男友帶回偵辦。

據了解，住在新北板橋的29歲張姓女子，與29歲男友何姓男子交往並懷有身孕，但常因日常瑣事發生爭吵，導致兩人分分合合。前天（3日）晚間8時許，兩人相約在板橋用餐，但在餐廳又發生爭吵，張女本想返回板橋住處，但何男卻不讓其離去，強拉張女上車，張女連忙佯稱身體不適，要回家休息。

▲警方獲報，1小時循線前往三重逮捕何男。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於張女懷有何男身孕，何男也不敢多加懷疑，就將其強行載往雙和醫院，就醫看診結束後，又強拉將張女上車，並限制使用行動電話，讓張女無法對外求救，張女只好表示，要到中和妹妹家拿健保卡，並趁隙向妹妹求救協助報警。警方獲報，1小時後在何男三重住處外將其逮捕。訊後，依妨害自由、傷害等罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方依妨害自由、傷害罪將何男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）