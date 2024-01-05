全國平均佔床率59%「病人等不到病床」？　趙少康：因為沒護理人員

▲國民黨副總統候選人趙少康召開「護理加薪、侯康實現」記者會聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（5日）至立法院召開醫護政策記者會，並指出，其實台灣在2023年第三季有41％的病床是空的，民眾之所以遲遲等不到病床的原因，是因為沒有護理人員。對此，趙少康承諾「侯康配」當選，將為急性及特殊病床護理師每月加薪一萬，同時，三班護病比入法，以實現醫療平權。

趙少康表示，台灣有30萬人取得護理人員執照，卻只有19萬人真正執業，為了改善整體醫療環境，侯友宜日前已經提出，當選後，要將醫療費用支出提升到佔GDP的8%

此外，趙少康認為，國內護理人員低薪、血汗長期無法改善的問題，不只對護理人員不公平，更嚴重影響一般人的就醫權益。

因此，趙少康在今日的記者會透露，自己日前也與護理師全聯會理事長紀淑靜、副理事長林綉珠及秘書長曾修儀等護理夥伴開會，並在會後與侯友宜討論，決定屆時「侯康配」就職三個月內，將為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元，並逐步補足健保點值為1元，落實醫療平權。

與此同時，今日與會的紀淑靜及林綉珠也提到，在新冠疫情之後，護理人力不足的問題更嚴重了，「因為護理師人數不夠，這半年來，需要住院的人，在醫院等床以及門診、急診就醫的時間都要等很久，受到最大影響的是民眾的就醫權益。」

趙少康進一步指出，很多人覺得病床難等，但是大家可能不知道，去年第三季的佔床率，醫學中心71%、區域醫院57%、地區醫院52%，平均佔床率59%，也就是說，有大約41%的病床是空的，那為什麼等不到病床，原因就出在沒有護理人員，讓病患無法入住。趙少康坦言，聽到這個現象，讓他心裡很沉重，這真是很大的國安問題。

為此，趙少康說，他今天將進一步與侯友宜提出4點承諾，包括：第一、急性以及特殊病床護理師將近12萬人，每月直接補助1萬元薪資，由行政院撥款，不經醫院，確保護理人員可以拿好拿滿；第二、三班護病比必須入法，改善血汗工作環境。

趙少康接著說明，第三點承諾，是加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，不要讓護理人員浪費無謂的時間；第四點、則是要重新檢討整體健保支付制度，健保浮動點值以1點1元為目標，不要再打折。

最後，趙少康還說，感謝護理師全聯會願意信任侯友宜跟他落實政策的決心，也感謝國民黨立法院黨團總召曾銘宗當場代表黨團承諾，將全力支持修法，國民黨將全力推動改善醫療環境，讓醫護人員不用再作功德。