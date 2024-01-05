急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（5日）至立法院召開醫護政策記者會，並表示，自己在與國民黨總統候選人侯友宜討論後，承諾侯康配當選，將為急性及特殊病床護理師每月加薪一萬，而他和侯友宜承諾，在就職後三個月內，將落實「護理師每月直接補助1萬元薪資，由行政院撥款，不經醫院，確保護理人員可以拿好拿滿。」

▲國民黨副總統候選人趙少康今（5日）至立法院召開「護理加薪、侯康實現」記者會聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康表示，國內護理人員低薪、血汗問題長期無法改善，不只對護理人員不公平，更嚴重影響一般人的就醫權益。

趙少康點出，台灣目前有30萬人取得護理人員執照，卻只有19萬人真正執業，為了改善整體環境，侯友宜日前已經提出，當選後要將醫療費用支出提升到佔GDP的8%

此外，趙少康透露，自己在之前與護理師全聯會理事長紀淑靜、副理事長林綉珠及秘書長曾修儀等護理夥伴開會，並與侯友宜討論後，今天再繼續提出4項具體的「醫療平權」政策，其中，將為急性及特殊病床護理師每月加薪1萬元，並逐步補足健保點值為1元，落實醫療平權。

趙少康進一步指出，在台灣急性以及特殊病床護理師將近12萬人，對此，他和侯友宜承諾，在就職後三個月內，將落實「護理師每月直接補助1萬元薪資，由行政院撥款，不經醫院，確保護理人員可以拿好拿滿。」

關於侯康配的4項醫療平權政策，趙少康說明還包括，三班護病比必須入法，改善血汗工作環境；加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理，不要讓護理人員浪費無謂的時間；重新檢討整體健保支付制度、健保浮動點值以1點1元為目標，不要再打折。

最後，趙少康說，感謝護理師全聯會願意信任侯友宜跟他落實政策的決心，也感謝國民黨立法院黨團總召曾銘宗當場代表黨團承諾，將全力支持修法，國民黨將全力推動改善醫療環境，讓醫護人員不用再作功德。