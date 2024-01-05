騙得330萬元還不夠？　南警智逮2車手守住退休金

▲80歲陳姓男子遇到詐騙集團被騙330萬元，歹徒再要求被害人交付300萬元才能出金，市警一分局將計就計埋伏逮捕蔡姓男子等二名車手，依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區1名陳姓老先生遇到詐騙集團，歹徒以假投資手法要求被害人交付新台幣300萬元得手，市警一分局警方獲報將計就計，到場埋伏守候，順利逮捕前來取錢的19歲蔡姓男子及24歲陳姓男子等2名車手，依法究辦。

一名八旬陳姓男子至市警一分局東門派出所報案，稱在2023年底在網路上加入某投資群組，陸續依照投資群組專員指示，陸續面交3次金額共計新台幣330萬元。陳男表示，近日欲出金獲利時，該投資群組專員卻要求需再投資300萬元，並聽從指示當面交予外務專員帶回，等公司收到該筆款項後才能順利出金。

陳男因對方遲遲無法出金且要求再加碼投資而感到事有蹊蹺，便至派出所詢問。所長陳宗鑫獲悉案情後立即受理報案並成立專案小組積極展開調查，並與其保持關懷聯繫。

1月4日，所長陳宗鑫獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏守望，在下午2時許，當陳翁與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場逮捕19歲蔡姓男子及24歲陳姓男子等2名車手，並查扣現金新台幣1萬元、手機SIM卡、工作證、收據等相關證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第一分局呼籲，現今網路資訊發達，詐騙集團利用民眾想投資高獲利的僥倖心理，透過臉書、LINE 帳號行騙案件頻傳，民眾應多加提防並謹慎查證，民眾如接獲可疑來電或訊息，可撥打165防詐騙諮詢專線查證，或致電110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」之原則，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。如不幸已將金錢匯出或將財物交付歹徒，也務必盡速報案，以利警方及時攔阻歹徒提領贓款及查緝犯行。