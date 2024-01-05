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校園假裝運動「騷擾跟蹤女大生」　台南無聊黑衣男身影曝光

▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局鹽行派所於112年12月30日時，接獲轄區有女大生於Dcard留言，在校區遭不明男子要求加聯絡方式進而跟蹤案件，永康分局主動介入追緝，專案小組分析研判犯嫌可能的行跡動向，依圖索驥針對犯嫌特徵逐一沿途巷弄調閱比對，循線查獲40歲許姓犯嫌，傳喚到案後口頭告誡並移送偵辦。

▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局指出，警方獲悉即派員與校方聯繫了解案情及現場查勘，並啟動專案小組進行查緝，經分析確認偵查方向，由於本案係於大學Dcard社群上留言，陳述內容僅簡述案態及犯嫌特徵，無詳敘發生時、地，亦未至派出所報案處理，原文章版主亦尚待尋覓，經與校方校安中心協助於社群中留言，呼籲該同學能出面協助警方提供詳實案況以利偵辦，另則同時提醒學生注意周遭陌生男子確保自身安全，遇有狀況立即撥打報案電話110處理。

▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

案經專案小組分析研判犯嫌可能的行跡動向，依圖索驥針對犯嫌特徵逐一沿途巷弄調閱比對，偵辦過程中發現40歲許姓犯嫌，對犯案周遭環境熟悉伺機尋覓目標犯案，且偵辦過程中發現許嫌犯案時，除在外觀刻意遮蔽，犯案時為避免遭人跟隨拍照告發，犯後未立即離開沿途故步行迂迴繞行巷弄，增加警方追查難度。惟在專案小組鍥而不捨過濾大量影像畫面，鎖定犯下跟騷案許姓慣犯涉有重嫌，依法傳喚到案，移送並約制告誡。

▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警永康分局緝獲涉嫌跟騷女大生的許姓男子，依法送辦、告誡約制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，跟蹤騷擾防制法自公布施行迄今已超過2年，民眾在追求感情生活時，更應清楚了解對特定人進行反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾及歧視貶抑等8種行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動是法所不允許的。呼籲民眾應以理性、尊重態度處理感情，更希望受害者能勇於向警方求助，透過警方即時告誡約制，能有效遏止跟騷行為「勇敢拒絕，遠離跟騷」。

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