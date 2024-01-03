科技業男遭正妹色誘裸聊　想見面被勒索2萬「贖回玩鳥片」

▲張男在科技業上班，遇到一名正妹約裸聊，騙取張男後，勒索2萬元要他「付錢買回玩鳥片」，警方及時阻止他匯款。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

新竹一名30歲張男在某電子公司上班，在臉書遇到一名綽號「江江」的正妹，江江不斷找張男「電愛」、「裸聊」，讓張男掉入戀愛陷阱，打開視訊鏡頭照做，結果張男想跟江江見面時，對方馬上恐嚇已經錄下張男自慰畫面，要求支付2萬，不然就公佈畫面。張男心生畏懼想付錢了事，所幸經警方勸阻，告知張男這是詐騙，才讓他打消念頭。

第二警分局育才所去年12月30日接獲一名超商店員報案，指出一名30歲張男疑似遇到詐騙。員警到場後，店員向警方解釋，張男疑似因被拍下私密照，心生畏懼，只好照對方指示付錢，但是神情緊張，且不斷使用手機，認為有異。

員警聽聞後，研判是常見的視訊裸聊詐騙案，馬上拿出眾多新聞案例給張男看，並稱「我經手過的就有10幾件！」員警也跟張男說，通常對方會變本加厲，要張男把江江封鎖，斷絕聯繫，也保住2萬元，讓專程從新竹前來台中的張男醒悟。

第二分局長周俊銘呼籲民眾，切莫過度依賴、信賴網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求員警協助。