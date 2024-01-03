只被看一眼！兄弟檔電擊棒教訓他　弟旅社被捕...女友帶安毒慘了

記者林東良／台南報導

台南黃姓兄弟被林姓男子看了一眼，認為對方在挑釁，竟持電擊棒打算修理對方，幸好林男及時逃逸，台南市警二分局據報以車追人，在仁德、新營區將2嫌陸續拘提到案，起獲電擊器、棍棒及安非他命，另名持有安毒吳姓女子一併落網，全案依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經法官裁定羈押禁見。

▲黃姓兄弟2人遭市警二分局拘提到案，起獲電擊棒、棍棒、安毒等物品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局於2023年12月29日晚上9時許，接獲民眾報案在中西區和意路某KTV前，發生林姓男子準備至KTV唱歌時，因看了路邊不認識之2名男子1眼，竟遭誤會刻意挑釁。其中1名男子並趁林在KTV前等人之際，意圖拿電擊棒上前攻擊等情，幸好被害人即時逃離而驚慌報案。

二分局案發後連夜成立專案小組，逐一往外調閱監視器影像，掌握犯案所騎乘之機車以車追人，陸續在12月30日及1月1日夜間將涉案的黃姓兩兄弟迅速緝捕到案，並起獲犯案電擊棒、毒品等物。

警方調查，黃姓兩兄弟（黃兄46歲、仁德區人；黃弟45歲、安定區人）於12月29日夜間8時許，至和意路公園附近等候友人準備商談事情，等候當中因認為走過身旁之20歲林男眼神挑釁，竟由黃姓弟弟持放在背包內之電擊棒走近在KTV前候友之林姓男子意圖攻擊，幸經林姓被害人警覺馬上逃離後報警處理。

員警獲報後立即成立專案小組，也立即自案發地展開地毯式調閱影像，由犯嫌行蹤動線終在國華街口掌握兩人犯案後所騎乘離開之機車，繼而以車追人掌握黃姓等兩兄弟涉有重嫌。

專案小組在30日迅速檢卷報請台南地檢署檢察官開立拘票，當日下午奔赴仁德區出租套房將犯嫌46歲黃男拘提到案，並起獲犯案用電擊器、棍棒等，另起獲第二級毒品安非他命2包3.47公克，調查後依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經法官裁定羈押禁見。

而另一犯嫌45歲黃姓弟弟，在員警圍捕中因離家未落網，惟在獲知其兄遭逮後，仍四處藏匿藉以規避警方查緝，但在專案小組鍥而不捨窮追猛查，運用科技分析、親友清查等，續而掌握其49歲吳姓女友之行蹤，繼而發現案發後黃、吳兩人一同搭車逃往新營區旅社藏匿，也在1月1日深夜10時許，警方在新營區中山路某旅社，將黃姓犯嫌順利拘捕到案，且在其同行吳姓女皮包內起出第二級毒品安非他命6.5公克（吳女毒品案另案送辦），訊後送台南地檢署偵辦。