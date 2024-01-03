　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

只被看一眼！兄弟檔電擊棒教訓他　弟旅社被捕...女友帶安毒慘了

記者林東良／台南報導

台南黃姓兄弟被林姓男子看了一眼，認為對方在挑釁，竟持電擊棒打算修理對方，幸好林男及時逃逸，台南市警二分局據報以車追人，在仁德、新營區將2嫌陸續拘提到案，起獲電擊器、棍棒及安非他命，另名持有安毒吳姓女子一併落網，全案依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經法官裁定羈押禁見。

▲黃姓兄弟2人遭市警二分局拘提到案，起獲電擊棒、棍棒、安毒等物品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃姓兄弟2人遭市警二分局拘提到案，起獲電擊棒、棍棒、安毒等物品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局於2023年12月29日晚上9時許，接獲民眾報案在中西區和意路某KTV前，發生林姓男子準備至KTV唱歌時，因看了路邊不認識之2名男子1眼，竟遭誤會刻意挑釁。其中1名男子並趁林在KTV前等人之際，意圖拿電擊棒上前攻擊等情，幸好被害人即時逃離而驚慌報案。

二分局案發後連夜成立專案小組，逐一往外調閱監視器影像，掌握犯案所騎乘之機車以車追人，陸續在12月30日及1月1日夜間將涉案的黃姓兩兄弟迅速緝捕到案，並起獲犯案電擊棒、毒品等物。

▲黃姓兄弟2人遭市警二分局拘提到案，起獲電擊棒、棍棒、安毒等物品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，黃姓兩兄弟（黃兄46歲、仁德區人；黃弟45歲、安定區人）於12月29日夜間8時許，至和意路公園附近等候友人準備商談事情，等候當中因認為走過身旁之20歲林男眼神挑釁，竟由黃姓弟弟持放在背包內之電擊棒走近在KTV前候友之林姓男子意圖攻擊，幸經林姓被害人警覺馬上逃離後報警處理。

員警獲報後立即成立專案小組，也立即自案發地展開地毯式調閱影像，由犯嫌行蹤動線終在國華街口掌握兩人犯案後所騎乘離開之機車，繼而以車追人掌握黃姓等兩兄弟涉有重嫌。

專案小組在30日迅速檢卷報請台南地檢署檢察官開立拘票，當日下午奔赴仁德區出租套房將犯嫌46歲黃男拘提到案，並起獲犯案用電擊器、棍棒等，另起獲第二級毒品安非他命2包3.47公克，調查後依妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經法官裁定羈押禁見。

▲黃姓兄弟2人遭市警二分局拘提到案，起獲電擊棒、棍棒、安毒等物品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而另一犯嫌45歲黃姓弟弟，在員警圍捕中因離家未落網，惟在獲知其兄遭逮後，仍四處藏匿藉以規避警方查緝，但在專案小組鍥而不捨窮追猛查，運用科技分析、親友清查等，續而掌握其49歲吳姓女友之行蹤，繼而發現案發後黃、吳兩人一同搭車逃往新營區旅社藏匿，也在1月1日深夜10時許，警方在新營區中山路某旅社，將黃姓犯嫌順利拘捕到案，且在其同行吳姓女皮包內起出第二級毒品安非他命6.5公克（吳女毒品案另案送辦），訊後送台南地檢署偵辦。

ET快訊
2裝潢工陳屍掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層
快訊／錦新大樓爆衝突！　封路砌牆被踹倒
使用雲端發票！新竹「千萬得主」仍未現身　領獎只剩2天
內湖2裝潢工倒掀床亡　家屬抵殯儀館相驗
營運17年！　遊戲代理商宣布關服

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2裝潢工離奇陳屍可掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層查死因

男大生「管不住下面」撿屍泥醉正妹　她醒來見全裸崩潰報警

只被看一眼！兄弟檔電擊棒教訓他　弟旅社被捕...女友帶安毒慘了

錦新大樓管委會積欠千萬租金！所有權人砌牆阻通行　暴氣男怒踹

花蓮火車站前科技執法春節前啟用　臨停勿逾3分鐘

19歲男「無套嘿咻」14歲女友　她想吐才知懷孕...判賠25萬

新北翁誤信農地投資蓋房…要匯70萬給陌生男　警及時攔阻

法務部長蔡清祥視察雲林檢調　嘉勉肯定查賄團隊辦案辛勞

等女友太久　火爆男痛罵一頓強拉她上車！強制罪送辦

新北男酒駕撞路邊車躲超商　酒測0.51辯「在超商喝的」

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

2裝潢工離奇陳屍可掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層查死因

男大生「管不住下面」撿屍泥醉正妹　她醒來見全裸崩潰報警

只被看一眼！兄弟檔電擊棒教訓他　弟旅社被捕...女友帶安毒慘了

錦新大樓管委會積欠千萬租金！所有權人砌牆阻通行　暴氣男怒踹

花蓮火車站前科技執法春節前啟用　臨停勿逾3分鐘

19歲男「無套嘿咻」14歲女友　她想吐才知懷孕...判賠25萬

新北翁誤信農地投資蓋房…要匯70萬給陌生男　警及時攔阻

法務部長蔡清祥視察雲林檢調　嘉勉肯定查賄團隊辦案辛勞

等女友太久　火爆男痛罵一頓強拉她上車！強制罪送辦

新北男酒駕撞路邊車躲超商　酒測0.51辯「在超商喝的」

陽明交大高雄分部籌設啟動　李柏毅：若真心挺左楠半導體就別亂扯後腿

找工作過好年　雲嘉南分署連辦32場徵才近3400職缺

《大指揮家》李英愛目睹尪激吻小三　高機率患罕病上演精彩狗血劇

山姆史密斯分手小5歲男友！　被爆玩交友軟體找新歡

2裝潢工離奇陳屍可掀床...相驗結束　遺體將照電腦斷層查死因

日航空姐「90秒神疏散」379人全數逃生　前空姐點出：3大保命關鍵

星巴克狂推買一送一「怎那麼佛心？」　網分析原因：當然一直辦

男大生「管不住下面」撿屍泥醉正妹　她醒來見全裸崩潰報警

韋安／誠信與政績成「侯康配」逆轉勝最大「本錢」！

超越勝負的比賽！星稜高校啦啦隊受困災區　對手換裝主動應援

偶遇東區正妹美甲師！　街頭攝影拍出超仙照片

社會熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

2裝潢工密閉空間施工　疑吸入大量有機溶劑中毒亡

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

內湖雙屍2裝潢工最後身影曝　頭腳反向躺地太離奇

國三生遭割頸慘死！父母發聲了：我反對廢死

落跑「百億大亨」掏空前國民黨營事業800億　數千人受害

炎亞綸聲請撤銷出境出海　法院駁回理由曝

即／錦新大樓爆糾紛！產權公司砌牆封通道

國小生「殺人無罪」回校上課　校園淪黑幫人力銀行

2裝潢工離奇亡　高大成：恐中樞神經昏迷+缺氧窒息

更多熱門

相關新聞

台南碳烤店酒後群毆　快打警壓制9人4送辦

台南碳烤店酒後群毆　快打警壓制9人4送辦

台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，迅速到場壓制，將現場滋事之兩桌7男2女等9名顧客帶回派出所調查，經查涉案人彼此相識，相約吃飯卻因席間發生口角引發肢體衝突，其中李姓女子還因酒醉而有危險行為被保護管束，全案訊後將李女等4人送辦。

台南仁德白馬大街逆向狂奔　警方要罰飼主

台南仁德白馬大街逆向狂奔　警方要罰飼主

應徵工作變詐團假幣商南警緝獲多名車手

應徵工作變詐團假幣商南警緝獲多名車手

南警逮詐欺面交取款車手2人

南警逮詐欺面交取款車手2人

台南養生會館藏春色　警破「0.3套」性交易

台南養生會館藏春色　警破「0.3套」性交易

關鍵字：

挑釁電擊棒修理南警緝捕

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

日本強震「報應來了？」主播下場慘

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面