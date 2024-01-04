又見投資詐騙！台東婦遭詐255萬還要匯120萬...這次被攔阻

▲保七員警向王婦勸說，阻止王婦匯款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東一名70歲王姓婦人，日前趕赴台灣銀行台東分行欲匯款新台幣120萬2717元，經銀行保七員警及行員發現，王婦掉進「投資詐騙」陷阱。

王婦臨櫃匯款時，經派駐台灣銀行台東分行保七員警、行員關懷提問時表示：日前不經意將署名「晟益官方客服」加入LINE投資後，詐騙集團便以「高收益」、「零風險」、「輕鬆賺」、「操作好簡單」等投資話術誘騙王婦投資，保七員警獲王婦同意瀏覽手機對話內容後發現，王婦已匯款255萬元給詐騙集團投資，誆稱投資總獲利金額為783萬7900元，勞務費為總獲利金額23%，詐團要求王婦需先支付勞務費180萬2717元，才得以將獲利領出，王婦要分2筆匯款。

王婦起初對詐騙集團的說詞堅信不移，且深信有很多投顧公司都有績效壓力，且對方是作家，應該不會被騙；經保七員警與台銀行員馬拉松式的不斷勸說，並舉出諸多案例告知王婦，這是詐騙集團典型的「投資詐騙」手法，保七員警向王女強調「詐團不再出金」， APP所顯示的獲利金額，根本無法領出，千萬別上當。王婦才明白這全是一場投資詐騙，十分感謝員警與台銀行員的幫忙，立即取消匯款。