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大陸 大陸焦點 特派現場

哈爾濱火了！元旦300萬遊客湧入　11「小砂糖橘」吸百萬網友觀看

▲▼ 哈爾濱爆紅,小砂糖橘。（圖／翻攝自每日經濟新聞、新華社）

▲小砂糖橘到哈爾濱遊玩。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

「哈爾濱火了」是近期大陸國旅熱度最高的話題，元旦假期就接待超過300萬人。其中，廣西11名小朋友到東北研學的影片爆紅，因著裝被民眾戲稱是「小砂糖橘」，不僅受到官方的「保駕護航」，而且有超過350萬網友在直播間「迎接」，瀋陽、新疆等地也紛紛向「小砂糖橘」發出邀請。

綜合陸媒報導，據哈爾濱市文化廣電和旅遊局提供大數據測算，截至元旦假日第3天，哈爾濱市累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元人民幣，遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。

大陸各大社交平台上，各種遊記、攻略、短影音為哈爾濱旅遊熱度「添把火」，譬如太平國際機場空姐跳舞迎客、鄂倫春族帶馴鹿與遊客互動，凍梨、凍柿子等水果被餐廳切好擺盤等，一經發佈就紛紛登上熱搜，哈爾濱瞬間成了「網紅城市」。

▲▼ 哈爾濱爆紅,小砂糖橘。（圖／翻攝自每日經濟新聞、新華社）

▲「小砂糖橘」們。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

當中，「小砂糖橘」熱度日益高漲。事情源於廣西南寧一家教育機構，由3位老師帶領11位小朋友，乘坐近20個小時的火車到大陸最北端遊學，溫差近60度。

這些3-6歲的學齡前兒童，因為統一身穿橘紅色的羽絨服和帽子，整齊劃一隊形迅速在網上走紅，被網友戲稱「廣西『小砂糖橘』勇闖哈爾濱」。

在各大短影音平台上，廣西「小砂糖橘」連續2天衝上熱搜，官方也熱情接待。黑龍江漠河文體局3日發布動態稱，「請全國網友放心，廣西11個小砂糖橘安全，全部接到」，漠河文旅將全程保駕護航。

為迎接廣西 「小砂糖橘」，百萬網友湧入漠河文旅直播間。據統計，漠河文旅直播觀看人數已超350萬。此外，漠河消防還在外面堆了用砂糖橘裝飾的雪人。

在此超高熱度下，其他地方政府也積極拋出邀請，譬如瀋陽文旅局局長劉克斌就向「砂糖橘」們喊話，回家路過瀋陽，歡迎站一站看一看； 孩子們還收到了新疆文旅的邀請。

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