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大陸 大陸焦點 特派現場

哈爾濱成冬季旅遊「黑馬」並非偶然　官方坦言：已準備一年

記者廖翊慈／綜合報導

哈爾濱文旅局近日公布數據顯示，截至2024元旦假期結束，當地旅遊總收益高達59.14億元（人民幣，下同），達到歷史高峰。多數人稱，原為冬季旅遊首選的三亞，從沒想過這個冬天輸給了哈爾濱。不過哈爾濱文旅局也表示，此次觀光規畫其實已準備了一年，爆紅並非偶然。

▲哈爾濱。（圖／CFP）

▲哈爾濱文旅局此次規畫多個重點景區。（圖／CFP）

據《極目新聞》報導，近日，黑龍江哈爾濱，哈爾濱文旅市場持續火爆，「南方小土豆」、「土豆公主」、「小土豆」等官方行銷用詞成為近期的流行語（指從南方來哈爾濱遊玩的旅客）。哈爾濱為了招待五湖四海的遊客可說是「掏空了家底」，當地民眾更是直呼，「爾濱，你讓我感到陌生。」

▲哈爾濱本次設立巨型雪人造景，吸引不少遊客前來打卡。（圖／CFP）

▲哈爾濱本次設立巨型雪人造景，吸引不少遊客前來打卡。（圖／CFP）

黑龍江省文化和旅遊廳黨組書記、廳長何晶表示，哈爾濱這個冬天的火爆其實不是偶然的，已經做了一年的準備了。在2023年1月份，哈爾濱就開展了夏季的避暑旅遊「百日行動」和冬季的冰雪旅遊「百日行動」。

冬季的百日行動包含，推出配合節日的夜晚演出、熱門景點增加大眾運輸的班次、日增警力維護治安、強力規範住宿業者勿盲目漲價、少數民族的文化交流等規劃。甚至有民眾自發性地免費為外地遊客提供接駁服務。

▲哈爾濱。（圖／CFP）

▲哈爾濱中央大街為不少旅客的必去的景點之一。（圖／CFP）

先前冰雪大世界因部分規劃缺失導致退票潮，引起不小的爭議。有陸媒指出，此次退票糾紛原應該會明顯影響哈爾濱冬季的旅遊收益，文旅局卻安排一連串對外地遊客友好接待的熱情服務，讓網上的輿論沒過幾日便被扭轉。

▲官方因低估冰雪大世界的人潮，引發民怨。（圖／CFP）

▲官方因低估冰雪大世界的人潮，導致規劃不夠完善而引發民怨。（圖／CFP）

哈爾濱文旅局利用當地氣候優勢，規劃多元的雪上活動，加上整體消費的性價比高，相較於往年，累計至元旦假期旅客人數來到304萬人，外地遊客占比75%，光是元旦三天假期旅遊訂單年比大漲158%。不少人直呼，「哈爾濱逆襲成黑馬。」

▲哈爾濱熱氣球。（圖／翻攝自微博）

▲哈爾濱熱氣球為此次冬季的熱門觀光項目之一。（圖／翻攝自微博）

報導指出，不過也因官方呼籲當地民眾盡量為了「小土豆」而「讓道」，哈爾濱市民無可厚非盡量減少出門，引發影響當地民眾的生活及娛樂等問題。此次哈爾濱雖化危機為轉機，不過下次的夏日「百日行動」是否能帶來等同效益，也令文旅局值得省思。

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