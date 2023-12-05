犬隻疲憊不堪！網呼籲取消雪橇犬載客　哈爾濱文旅局：整治中

▲文旅局回應，雪橇犬載客並非官方旅遊項目，皆為私人經營。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網友昨（4）日上傳一段在黑龍江哈爾濱拍下的影片，稱拉雪橇的狗狗們大多都萎靡不振，「這麼冷的天幹這麼重的活，好可憐。」該段影片引發熱議，不少去過的網友們也紛紛貼出雪橇犬憔悴的照片。哈爾濱文旅局今（5）日回應，已進行整治勸離。

▲網友發文表示，哈爾濱多數拉雪橇的阿拉斯加雪橇犬都萎靡不振。（圖／翻攝自微博）

據《澎湃新聞》報導，12月4日，有網友稱，在哈爾濱拉雪橇載遊客的狗狗們，大多都萎靡不振，不少人在哈爾濱文旅官方帳號下評論，建議取消狗拉雪橇，「取消，人類的樂趣不該是這些無辜生命去奮力冒險或犧牲而獲取。」

▲小紅書網友怒斥，多數雪橇犬得單獨拉雪橇載客，長期下來體力根本無法負荷。（圖／翻攝自小紅書）

還有一名小紅書網友怒斥，「這次來哈爾濱看到松花江上的狗狗真的好可憐，從早上開始工作到晚上，中途沒休息，吃的喝的都被凍住了，昨天聽到狗子慘叫的哀嚎聲，是因為走不動被主人抽打，那個哀嚎聲整個松花江冰面的人都能聽到了，真的心酸！」她還強調，「2隻狗得拉2個甚至3個成年人，還有的是單獨1隻的。」

▲冬季哈爾濱更是能常見雪橇犬載客的景象。（圖／翻攝自小紅書）

有網友補充，即使是電影裡也是6隻以上的狗狗在拉雪橇，「國際慣例規定，6隻狗最多拉2個人，10到16隻以上的狗才能拉重型雪橇跑幾里路。」

哈爾濱文旅局今（5）日對此回應，「這根本不是旅遊項目，都是私人經營，看到的都已經勸離，並在冰面上設置紅旗禁止，有找到的私人場所都已進行嚴厲勸說。」