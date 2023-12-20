哈爾濱冰雪大世界-20度排隊數小時玩熱門項目　遊客怒喊退票

記者魏有德／綜合報導

第二十五屆哈爾濱冰雪大世界18日盛大開園，嚐鮮的人潮擠入園區，導致有遊客因在零下20度的天氣下，熱門項目排隊時間過長而生出怨氣，甚至有人大喊「退票」。對此，哈爾濱市文旅局工作人員回應稱，該局領導第一時間趕赴現場督導，當日已有部分遊客退票，正督促景區細化優化接待安排。

▲第二十五屆哈爾濱冰雪大世界正式開園。（圖／CFP，下同）

《上觀新聞》報導，一名自稱哈爾濱人的遊客在社交媒體發布視頻（影片，下同）稱，當天自己和家人去了冰雪大世界，門票裡包含的5個項目需要預約，每半個小時預約一次，她和家人兩小時預約了四次都沒預約上，後來在現場聽到有人喊「退票」。

發布影片的「哈爾濱人」指出，透過現場預約資訊看，「每半個小時摩天輪能預約210個名額，滑梯是400個名額。」不過，冰雪大世界從上午11點開園，晚上9點閉園，10個小時的時間，5個需要預約的項目中每個項目可能只有幾千人能預約上。

也有遊客表示，冰雪大世界內有多個熱門遊玩項目需要預約後才能玩，自己好不容易預約上了，排了很長時間的隊，卻沒能安排遊玩，「零下20多度的天氣，一排就是幾個小時。」

對於遊客擠爆樂園的情況，冰雪大世界主辦方緊急在18日當天公布暫停售票公告，「當天預約遊玩人數已達40000人，為保證遊玩質量，現暫停銷售12月18日門票。」

同時，哈爾濱冰雪大世界公眾號也發文對遊客致歉，服務不周的地方進行深刻反思並連夜整改，即日起，園區內娛樂項目採取現場排隊和延時服務方式，設置排隊信息提示，對遊玩項目分時、分段提醒，滿足遊客體驗需求。

公開資訊顯示，第二十五屆哈爾濱冰雪大世界以「龍騰冰雪 逐夢亞冬」為主題，園區總體規劃面積81萬平方公尺，為歷屆規模最大，採用25萬立方公尺的冰和雪打造千餘個冰雪景觀，為世界各地遊客打造一座集冰雪藝術、冰雪文化、冰雪演藝、冰雪建築、冰雪活動、冰雪體育於一體的冰雪樂園。