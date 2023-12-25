哈爾濱冰雕內有魚！　松花江「野生魚」成附加觀賞價值

記者魏有德／綜合報導

哈爾濱被稱為「冰雪之城」，往年到了極寒氣候時，盛大舉辦的冰雕展及各類活動推陳出新，今（2023）年的冰雪大世界更是成為遊客朝聖之地，入園人潮幾乎每天爆滿，甚至要採取限流措施。值得注意的是，不少遊客發現，哈爾濱冰雕內竟然含有為數不少的魚，民眾也紛紛在社群網站上貼出意外收穫的戰果，引起外界關注。

▲不少民眾發現哈爾濱冰雕內有魚。（圖／翻攝微博，下同）

《和訊網》報導，為了獲取這些天然冰，每年12月中旬，採冰工人們就會開始在松花江上進行繁忙的工作。他們腰系繩子，站在浮冰上，用電鋸將冰切割成各種規格，再由其他人用鈎子將冰塊勾上來，最後用卡車運送到景區製作成晶瑩剔透的冰雕。

由於哈爾濱的冰雕採用的松花江天然冰具有可塑性強、抗壓性高等優點，往往能夠雕刻出形態各異的形象。同時，松花江的冰層顏色好，透明度高，因此當陽光照射在冰塊上時，會呈現出類似水晶般的光芒，這讓冰層內的物體能更明顯的被遊客或民眾發現。

這些被發現的魚往往是在採集過程中意外地被凍結在冰塊內。也有人好奇，這些魚是否還活著？有一說法稱，魚兒在被凍結前已經死亡，解凍後是無法復活；但在被凍結前還處於存活狀態，解凍後或許還有可能復活。

無論如何，「哈爾濱冰雕中有魚」的奇特現象實為松花江採冰過程中的小插曲，反而成為哈爾濱冰雕獨有的特色，非但沒有影響到冰雕的整體美感，還為其添加了一絲大自然的神秘感。