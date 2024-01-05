不要幻想中美都喜歡你　柯文哲：做到兩邊都可接受就很厲害

▲民眾黨總統候選人柯文哲至台中掃街受訪。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選倒數8天，民眾黨候選人柯文哲近來啟動全台車掃活動，5日行程來到台中。對於賴清德開嗆，指柯酸侯友宜跟中國走太近是五十步笑百步，柯回應，中美對抗是世界局勢，「可以做到兩邊都可接受、甚至兩邊可忍受，就已經很厲害了，不要幻想兩邊都喜歡你，這不可能」。

柯文哲日前與網路節目「木曜4超玩」合作的影片4日晚間上架，主持人邰智源問柯兩岸議題，問是否接受一個中國，柯回答這世界上不會有人覺得有兩個中國。媒體今追問，此說法是否承認一個中國？柯說，很多事情就「回答就好」，這題的回答是這樣，「目前世界上主流意見不認為這世界上有兩個中國，句號，就這樣、沒有了」。

另外，民進黨總統候選人賴清德開嗆，指柯文哲酸國民黨候選人侯友宜跟中國走太近，但中國一直也沒有批評柯，是五十步笑百步？

對此，柯文哲說，作為台灣的總統，如何處理台灣跟美國的關係，或著處理台灣跟中國的關係，這是一個大難題，「所以坦白講，可以做到兩邊都可接受甚至兩邊可忍受就已經很厲害了，不要幻想兩邊都喜歡你，這不可能」。

柯文哲指出，畢竟中美對抗是世界局勢，所以這是這樣，本來就是在中國跟美國之間取得一個對台灣最有利的平衡點，「能做到這樣就很厲害了，你要做到什麼中國美國都很喜歡你，我直接勸告你，不切實際的期望」。