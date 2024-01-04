　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰進入倒數9天，國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」及民眾黨「柯盈配」戰況激烈。面對綠白夾擊，侯康配對綠營採取「以訟止謗」，攻擊抹黑來一個告一個；但對白營則拋出行政院長、聯合內閣都可談，試圖採行「懷柔策略」。只是民眾黨並不賞臉，反而頻頻抹紅國民黨，企圖給選民「棄侯」的理由。侯康配與其熱臉貼人冷屁股、頻頻被白營洗臉，不如在最後關頭找回當初君悅飯店的逆襲方程式，給選民一個「棄柯」的理由，應是侯康配所欠缺的臨門一腳。

自11月中下旬藍白破局以及徵得趙少康擔任副手之後，藍軍基本盤大致歸隊，但受到民進黨以「打帶跑」戰術攻擊文大凱旋院、新莊購地案，侯康配要突破僵局還差臨門一腳。對此，侯陣營做出許多澄清，但唯恐選民難以消化背後龐雜資訊，因此最快速的作法就是「以訟止謗」，讓選民清楚看到侯陣營的自清。只不過，距離投票只剩倒數9天，司法絕無可能釐清是非對錯，短時間結果仍是「信者恆信」。

至於趙少康面對自身中廣董座爭議，在辯論會當眾簽下辭職信，可收快刀斬亂麻之效，並得以反守為攻，劍指民進黨賴清德萬里老家「賴皮寮」。但，賴的萬里老家從9月延燒至今，已經「邊際效應遞減」；反攻此議題，宛如打在棉花上，成效恐怕有限。另外，趙在青年票頗有進展，尤其「賀瓏夜夜秀」，短短1天之內點閱率突破百萬。

然而青年票具有高度不確定性，一位侯競辦要角就說，青年經常天氣不好就不去投票，但如果天氣好也可能有別的活動要跑，所以選戰後期還是要回歸到非綠集中選票。就此以觀，韓粉、郭粉、柯粉這「三粉」就是重要的訴求對象，而當中韓國瑜已經出任國民黨不分區龍頭，韓粉歸隊較不是問題；郭粉、柯粉才動見觀瞻。

對此，侯陣營採取「懷柔策略」，侯友宜、趙少康都釋出善意，只要侯康配當選，行政院長、聯合內閣都可討論。撇開聲勢早已微小的郭粉不提，若要讓柯粉「棄柯保侯」，其實光只給出「保侯」的理由並不夠，還必須賦予「棄柯」的理由。反觀柯文哲在倒數時刻頻頻炮打國民黨，稱「侯友宜都已經是中共支持的人了」、「在朱立倫身上看不到正直誠信」，其用意就是要讓藍營支持者有一個「棄侯」的理由。

回顧侯友宜在藍白合破局之際聲勢最高，就是因為民眾黨主戰派咄咄逼人讓許多選民看不下去，讓他們想要教訓柯文哲，而有了「棄柯」的理由；同時也心疼侯友宜，而有了「保侯」的理由。「棄柯」加上「保侯」發酵，就讓侯的聲勢扶搖直上。只可惜，之後侯陣營採取邊緣化策略，反而讓這股「棄柯保侯」效應嘎然而止，氣勢為之中斷。如今就連釋出行政院長、聯合內閣善意，都被柯斷然拒絕，形同熱臉貼人家冷屁股。

在選戰最後9天，如何順著柯文哲的攻勢，找回當時在君悅飯店的逆襲方程式，給選民一個「棄柯」的理由，應是侯康配所欠缺的臨門一腳。只不過，除了總統這一局，區域立委這一局也得兼顧，在藍營小雞們仍與白營眉來眼去之時，面對柯文哲的一再咄咄逼人，藍軍是否該順勢逆襲？其力道該如何拿捏？無不考驗著侯友宜的智慧。

ET快訊
鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」
高纖蔬菜排行出爐！　第一名是「血管清道夫」
快訊／網瘋傳「昆凌控周杰倫出軌」　本人親發聲
台灣捐6千萬日圓賑災　登日本雅虎頭條
快訊／三重公寓大火！全面燃燒1男受困
常常在感冒？台大醫：「爆4症狀」恐是氣喘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

王婉諭長期關注居住正義　民團力挺：她總是很願意來請教

第一次街頭助講獻給王婉諭　障權會：票投認真做事的人

凱旋苑「戶外樓梯加窗」違規！北市要求限期改善　逾期未改將罰6萬

青年質疑「台南無社宅」遭黃偉哲批沒查證　柯辦秀表格：已完工是0

憲法「九二共識化」很危險？陸委會：兩岸應擺脫政治前提進入溝通

怒轟太離譜了！黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

南華早報陸籍記者控「被禁採訪大選」　陸委會：要按採訪流程申請

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

錦新大樓管委會積欠千萬租金　所有權人砌牆阻通行住戶不滿

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

永豐銀行防詐有成！打造友善金融環境圈粉　暖心、安心民眾大推

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

李英愛《大指揮家》出招撕渣男　李茂生「撒錢又溫柔」超有魅力

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

王婉諭長期關注居住正義　民團力挺：她總是很願意來請教

第一次街頭助講獻給王婉諭　障權會：票投認真做事的人

凱旋苑「戶外樓梯加窗」違規！北市要求限期改善　逾期未改將罰6萬

青年質疑「台南無社宅」遭黃偉哲批沒查證　柯辦秀表格：已完工是0

憲法「九二共識化」很危險？陸委會：兩岸應擺脫政治前提進入溝通

怒轟太離譜了！黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

藍小雞不符參選資格　綠委「唯一對手」還喊：請賜票給其他優秀候選人

南華早報陸籍記者控「被禁採訪大選」　陸委會：要按採訪流程申請

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

鍾欣怡罕合體老公上節目！　深V太辣「他表情亮了」：快樂很簡單

爸爸喊欠債騙20年！他大學畢業才知道自己是「富二代」

無關紅海　海岬型船日租漲破3萬美元、為成本價近倍數

侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：內容不實，純屬虛構

居家檢疫違規外出挨罰170萬　基隆婆媳提告吞敗確定

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

韓商涉未經許可向台輸出潛艦技術遭追查　韓媒：台灣親中立委舉報

常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

路人阿姨嗓音渾厚唱歌劇　公共鋼琴秒變國家音樂廳

政治熱門新聞

盤點選舉公報超狂政見　火鍋不加芋頭

女神議員劃人行道「遭情勒」　女醫：告訴大家妳害我退休

曝年輕人收到1張通知單改投侯康　陳學聖：戰爭與和平慢慢發酵

破紀錄！趙少康登《賀瓏夜夜秀》：還算好笑吧？

造勢「上班時間封路」在地人狂罵　賴品妤道歉

賴蕭《在路上》被控抄襲　導演回應了

趙少康登《賀瓏》　郭正亮1原因喊加分

趙少康：願找柯、郭討論行政院長

柯文哲指藍造勢動員2千輛遊覽車　趙少康秒打臉：元旦根本沒造勢

羅致政衝調查局備案告到底　媒體下架、色情網站刪除深偽不雅片

爆鄭文燦酒店「2女侍陪聊片」！凌濤諷恐是中共介選　要綠營速查

日本石川強震外交部捐逾1299萬元　賑災專戶開立

《夜夜秀》有一題不敢回答！　趙少康Call Out侯讚：老大臨場反應真好

一週前就通知！新北丈量賴清德萬里宅撲空　籲善盡國民納稅義務

更多熱門

相關新聞

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

凱旋苑戶外樓梯加窗違規　北市要求限期改善

民進黨4日踢爆，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑帶頭違法，沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金。台北市政府4日傍晚回應，凱旋苑非屬應辦理建築物公共安全申報場所，但今派員勘查，戶外樓梯加窗違反《建築法》，已發函要求限期改善，若逾期未改善，將裁罰6萬元且得連續處罰。

台南無社宅？柯辦反擊黃偉哲

台南無社宅？柯辦反擊黃偉哲

黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥

公主行醫！吳欣盈親民「亞洲蹲」幫擦藥

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

7張千萬發票無人領　消費地點、金額一次看

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

丫頭被傳4年婚姻分居

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

大象體操張凱婷等不到主辦回應：相當痛苦

國中生割喉案「乾妹」在外串證　少年法庭挨轟

日航道歉！證實機上2隻寵物「未能救出」

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

「情色教主」突拋震撼彈！

國道深夜「時速402km」狂飆！影片車款曝光

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國3晚間嚴重車禍！2人遭撞噴飛倒地

更多

最夯影音

更多
《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面