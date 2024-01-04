選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024選戰進入倒數9天，國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」及民眾黨「柯盈配」戰況激烈。面對綠白夾擊，侯康配對綠營採取「以訟止謗」，攻擊抹黑來一個告一個；但對白營則拋出行政院長、聯合內閣都可談，試圖採行「懷柔策略」。只是民眾黨並不賞臉，反而頻頻抹紅國民黨，企圖給選民「棄侯」的理由。侯康配與其熱臉貼人冷屁股、頻頻被白營洗臉，不如在最後關頭找回當初君悅飯店的逆襲方程式，給選民一個「棄柯」的理由，應是侯康配所欠缺的臨門一腳。

自11月中下旬藍白破局以及徵得趙少康擔任副手之後，藍軍基本盤大致歸隊，但受到民進黨以「打帶跑」戰術攻擊文大凱旋院、新莊購地案，侯康配要突破僵局還差臨門一腳。對此，侯陣營做出許多澄清，但唯恐選民難以消化背後龐雜資訊，因此最快速的作法就是「以訟止謗」，讓選民清楚看到侯陣營的自清。只不過，距離投票只剩倒數9天，司法絕無可能釐清是非對錯，短時間結果仍是「信者恆信」。

至於趙少康面對自身中廣董座爭議，在辯論會當眾簽下辭職信，可收快刀斬亂麻之效，並得以反守為攻，劍指民進黨賴清德萬里老家「賴皮寮」。但，賴的萬里老家從9月延燒至今，已經「邊際效應遞減」；反攻此議題，宛如打在棉花上，成效恐怕有限。另外，趙在青年票頗有進展，尤其「賀瓏夜夜秀」，短短1天之內點閱率突破百萬。

然而青年票具有高度不確定性，一位侯競辦要角就說，青年經常天氣不好就不去投票，但如果天氣好也可能有別的活動要跑，所以選戰後期還是要回歸到非綠集中選票。就此以觀，韓粉、郭粉、柯粉這「三粉」就是重要的訴求對象，而當中韓國瑜已經出任國民黨不分區龍頭，韓粉歸隊較不是問題；郭粉、柯粉才動見觀瞻。

對此，侯陣營採取「懷柔策略」，侯友宜、趙少康都釋出善意，只要侯康配當選，行政院長、聯合內閣都可討論。撇開聲勢早已微小的郭粉不提，若要讓柯粉「棄柯保侯」，其實光只給出「保侯」的理由並不夠，還必須賦予「棄柯」的理由。反觀柯文哲在倒數時刻頻頻炮打國民黨，稱「侯友宜都已經是中共支持的人了」、「在朱立倫身上看不到正直誠信」，其用意就是要讓藍營支持者有一個「棄侯」的理由。

回顧侯友宜在藍白合破局之際聲勢最高，就是因為民眾黨主戰派咄咄逼人讓許多選民看不下去，讓他們想要教訓柯文哲，而有了「棄柯」的理由；同時也心疼侯友宜，而有了「保侯」的理由。「棄柯」加上「保侯」發酵，就讓侯的聲勢扶搖直上。只可惜，之後侯陣營採取邊緣化策略，反而讓這股「棄柯保侯」效應嘎然而止，氣勢為之中斷。如今就連釋出行政院長、聯合內閣善意，都被柯斷然拒絕，形同熱臉貼人家冷屁股。

在選戰最後9天，如何順著柯文哲的攻勢，找回當時在君悅飯店的逆襲方程式，給選民一個「棄柯」的理由，應是侯康配所欠缺的臨門一腳。只不過，除了總統這一局，區域立委這一局也得兼顧，在藍營小雞們仍與白營眉來眼去之時，面對柯文哲的一再咄咄逼人，藍軍是否該順勢逆襲？其力道該如何拿捏？無不考驗著侯友宜的智慧。