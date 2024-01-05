即刻救援捨身護嬰！邱臣遠肥皂箱上街講　零秒飛撲擋住傾倒嬰兒車

▲民眾黨立委候選人邱臣遠站在肥皂箱宣講時，一旁嬰兒推車倒下，他趕緊上前扶住避免意外發生。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2024選戰倒數，各路總統、立委候選人都把握最後機會走上街頭、市場以及車隊掃街等，希望讓選民看見，增加投票意願。民眾黨中和區立委候選人邱臣遠5日站肥皂箱街講時，驚見一旁娃娃手推車險些翻覆，趕忙飛身撲接，及時以身體和手護住傾倒的娃娃車，幸好車上的小朋友安然無恙，不過邱臣遠也因此膝蓋挫傷。

民眾黨副總統候選人吳欣盈4日在高雄市場拜票時，一名婦人為了找吳欣盈拍照，越過馬路時，不慎摔跤，跌坐在地無法起身。吳欣盈立刻趨前關心，並霸氣蹲在街邊，為婦人擦藥冰敷，還不忘主動合影完成婦人心願。

而競選中和區立委的民眾黨立委邱臣遠，在中和景安捷運站肥皂箱街講時，也發生意外，但苦主卻是候選人本身。因為當時捷運站風大，一旁娃娃手推車險些翻覆，站在肥皂箱的邱臣遠飛身撲接，以身體和手護住傾倒的娃娃車。車上的小朋友安然無恙，但邱臣遠膝蓋挫傷，一時之間無法起身，所幸經過短暫休息後，邱臣遠又重新站上肥皂箱繼續街講。

邱臣遠5日還將進行近3個小時的不斷電直播，包括下午的幸福大眾騎、北聖宮平安活動、景安捷運站的街講，都有許多志工響應，也希望召喚更多渴望改變的力量，在最後階段全力衝刺，凝聚更多的中間選民聲音。

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者李毓康攝）