愛莉莎莎赴泰買房價格僅台灣1／5　石明謹揭1關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎與男友在泰國體驗當地1個月的生活，她4日透露泰國房價是台灣的5分之1，因此決定在曼谷買房，引發各界討論。雖然有不少粉絲期待愛莉莎莎的心得分享，但被列入民進黨不分區立委名單的知名球評石明謹認為，會覺得泰國房子便宜，首先要感謝自己生活在「人均GDP33000美元」的台灣。

▲愛莉莎莎自稱在泰國曼谷買房，引發網友討論。（圖／翻攝自Instagram／愛莉莎莎Alisasa）

愛莉莎莎4日在臉書發文，表示自己到泰國生活1個月，發現當地物價是台灣的4分之3左右，房價則是5分之1，而且房子的設計、公設、採光都很好，反而讓她覺得台灣的房價不合理，因此決定在曼谷買房，之後會再跟大家分享買房的過程。愛莉莎莎也強調，買房要看開發商、地點、房價、稀有性，才能避免套牢風險，在台灣買房也一樣，購買之前都要先做好功課。

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文章公開之後掀起網友們留言熱議，一部分網友留言表示期待愛莉莎莎的心得分享，而且最近也有不少網紅、藝人分享在泰國買房的事情；另一部分網友則對「台灣人是否可以買泰國的房子」感到好奇，其他人紛紛留言表示，「買泰國只有地上權，在台灣是所有權，買台灣地上權也是比較便宜啊」、「沒有土地權」。

而被列入民進黨不分區立委名單的知名球評石明謹4日晚間在臉書發文表示，「會覺得在人均GDP7000美元的泰國房子很便宜，首先應該要感謝的是妳生活在一個人均GDP33000美元的國家。」

財經網美胡采蘋也在個人粉專發文中提到，其實她也有查過去泰國買房子這個議題，但看完各種數據以後，感想卻是「這有鬼吧，這我不敢買」。