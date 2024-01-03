「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼：再送1支國道T霸

▲小商人表態要公布犯罪者。（圖／翻攝FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前，新北地方法院警告下架國三生割喉案涉案少年的記事、照片等資料，引爆大眾不滿。網紅小商人28日就透過臉書表示，要製作圖片放在廣告車上公布犯罪者，重申這是支持者自發性的競選廣告。結果今（3）日被廣告公司通知，有官方交代所有大車公司，若掛他的廣告就會被釘，讓他火大嗆「決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」

小商人在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」表示，他接到廣告公司告知，「說有官方交代所有大車公司，如果掛我的廣告，會被釘，剛剛又有人發新聞給我說新北市要罰我。」他索性宣布加碼，「我決定再多送你一支洛杉磯高速公路的T霸，敬請期待，要罰都來。」

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小商人還在留言處貼出跟廣告公司的對話截圖，「要玩那就一起玩啊」，直呼他還有很多想法，可以繼續弄，最後不禁怒飆國罵，貼文狂吸1.4萬人按讚。

針對民眾肉搜當事人一事，新北地方法院日前發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。