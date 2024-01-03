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人生狂中50多次樂透　超強運女自爆靠「這些數字」連續中獎

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子分享中獎秘訣。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

巴西36歲女網紅萊特(Paulinha Leite)在跨年夜當天，發現購買的彩券中得大獎，而且這不是她人生第一次中大獎，中獎運超好的她，宣稱自己一共贏過50多次以上樂透。

在網路上擁有90萬粉絲的萊特，曾參加過當地實境秀Big Brother Brasil，當年在節目中雖然沒有贏得大獎，然而私底下中獎運很好的她後來成立公司，線上提供客戶推薦號碼，並且購買彩券，結果連連贏得大獎。

萊特上月初才在Instagram上分享，她與客戶一同購買的Lotofácil樂透，中得巴西幣420萬元（約台幣2,643萬元）獎金，結果不到1個月，31日跨年夜當天，她又宣布在Mega da Virada樂透中獎，與其他得獎者平分後，每人均可獲得巴西幣70,083.58元（約台幣44萬元）。

萊特近來接受當地媒體採訪傳授中獎秘訣，她把原因歸功於生活中對數字的敏銳，鼓勵大家要相信自己，「平時可以多注意那些出現在你生活中的數字，或是可以使用身邊最親近的人的生日，或你真正喜歡的數字來購買彩券，我一直都是這樣做的」。

萊特透露，她自己最喜歡的數字是4和14，不過她每次購買彩券時不一定會使用特定的數字，而是會根據當天的觀察結果來決定，「我會將當天觀察到出現最多的數字，與其他樂透中較少出現的數字，兩者結合後再挑選出來」。

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