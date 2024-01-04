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尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

▲尋找猴硐煤鄉黑金寶藏 新北再現礦業坑道記憶。（圖／新北市觀旅局提供）

▲礦工文史館耆老前輩講述過往輝煌黑金歲月。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區猴硐曾是重要煤礦產區，市府觀光旅遊局規劃與礦工文史館耆老合作拓展將利用猴硐煤礦博物園區空間烘砂室進行策展作業，讓來訪遊客透過展覽，深入了解煤礦坑道及凝聚著血汗與奮鬥的聖地，不僅歷史回顧也感受昔日礦工曾經的辛苦與堅持。

猴硐礦工文史館為瑞三公司從業的礦工耆老為能保留礦場的歷史記憶，向瑞三公司承租瑞三本礦坑口事務所舊址所創設，但因租約及公司對其私人產業運用的考量規畫，猴硐礦工文史館於2024年6月底租約到期，觀旅局正積極協助進行續租可行性溝通。

觀旅局表示，位於新北市瑞芳區的猴硐煤礦博物園區具備豐富礦業文化記憶，市府為了重現當年臺灣煤業發展的生活歷史，於2010年將昔日的瑞三煤礦舊址整修為猴硐煤礦博物園區，以瑞三鑛業整煤廠及周圍建築群構成，包含願景館、資訊站、柴油機車庫、烘砂室、礦工浴室及礦工宿舍等建築。

▲尋找猴硐煤鄉黑金寶藏 新北再現礦業坑道記憶。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市政府重現臺灣煤業發展的歷史，以瑞三鑛業整煤廠及周圍建築群整修構成猴硐煤礦物園區。

2022年9月，市府完成修復瑞三鑛業整煤廠並正式對外開放，吸引不少民眾參觀，讓遊客透過多媒體影像展示及聲光互動科技，帶來不同以往的煤礦業文史體驗。

民間猴硐礦工文史館，原為瑞三公司從業的礦工耆老為能保留礦場的歷史記憶，向瑞三公司承租瑞三本礦坑口事務所舊址所創設，以第一手照片與親身經歷，向民眾解說導覽當年輝煌艱辛的黑金歲月與真實記憶。惟現因租約及公司對其私人產業運用的考量規劃，猴硐礦工文史館於2024年6月底租約到期。

新北市政府觀光旅遊局積極協助進行續租可行性溝通，且為持續保存昔日猴硐礦工留下的感人生活記憶與故事，思考現有瑞三鑛業整煤廠一期及未來進行之瑞三鑛業整煤廠周邊二期修復工程修復空間與使用方向，並持續洽詢礦工文史館及礦工耆老意見。

▲尋找猴硐煤鄉黑金寶藏 新北再現礦業坑道記憶。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市府觀旅局將於烘砂室規劃礦業特展，帶領遊客走進令人感動的歷史長廊。

待整煤廠二期工程完成後，猴硐地區煤礦歷史廊帶上的各個館舍可與礦工文史館保存的文物資料結合，並由礦工耆老傳承寶貴的口述歷史導覽，重現猴硐地區的礦業歷史記憶，並利未來導覽工作的延續。

近期刻正討論規劃在猴硐煤礦博物園區的烘砂室推出有關地底下煤礦坑道文史等合作特展，並規劃正式展出，展覽內容倚重礦工耆老前輩專業及經驗，帶領遊客走進令人感動的歷史長廊，一窺當時礦業及礦工們生活的真實樣貌。更多資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉專查詢。

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