新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

▲新北市副市長陳純敬（右2）和交通局長鍾鳴時（右1）視察板橋溪北公園地下停車場工程品質和進度。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市自2019年起至2023年底，這5年來計新建啟用97座公有停車場，提供1萬8545格停車位，尤其在2020年初開始，台灣進入了漫長的新冠疫情時代，面臨國際原料飆漲、缺工缺料風暴，新北市停車場工程在公私協力、披荊斬棘之下完成了19座立體停車場，今年還將有新莊捷運幸福站、中和錦和運動公園、三重重陽公園、樹林長壽公園等4座立體停車場接力完工啟用。

副市長陳純敬4日上午視察板橋溪北公園及新莊捷運幸福站停車場工程；他說，近年來因台商回流擴廠和前瞻建設大興土木，導致缺工缺料問題惡化，政府多項重大公共工程發包不易，板橋溪北公園停車場統包工程即經過6次流標，在交通局積極調整改採設計標和工程標分開招標，並依市場行情及訪談潛在廠商，重新檢討預算及工期後終於完成發包，營造廠商亦提高工資及提早派工方式紓解缺工問題，目前工程進度按步就班向前推進，預計2025年3月完工、 7月啟用，共計280個汽車格、50個機車格以紓解在地停車需求。

▲板橋溪北公園地下停車場工程現況。

二度視察捷運幸福站停車場工程的陳純敬並表示，這是新北市第1座與捷運車站連通的立體停車場，在2021年10月動工後同樣遇到缺工缺料等因素，致工程進度稍受影響，經交通局與施工團隊幾乎全年無休並全力加強監造，確保工程品質，也讓工程進度得以趕進，完工後可提供109格小型車位、423格機車停車位，力拚今年6月啟用，不僅更加方便民眾轉乘停車，更展現市府積極推動市政建設的決心和成果。

交通局長鍾鳴時表示，自侯市長上任這5年來，新北市陸續完工啟用樹林區藝文綜合大樓地下停車場、三重商工地下停車場、土城中央公園地下停車場、板橋中山國小地下停車場、二重公園地下停車場、板橋音樂公園地下停車場、蘆洲永康公園地下停車場、新莊民安國小地下停車場、新莊宏匯停車場、三重光榮國小地下停車場、新莊國際創新園區停車場、金山立體停車場、板橋新埔國小地下停車場、三重興穀國小地下停車場、板橋忠孝國中地下停車場、新莊運動公園地下停車場、新店綠湖公園地下停車場、中和佳和公園地下停車場、板橋五權公園地下停車場等19座立體停車場，共提供汽車位6707格、機車位1727格，交通局有信心及決心持續依計畫期程推動停車場公共建設，並朝環境永續發展目標為市民再造優質停車服務。

▲新莊區捷運幸福站立體停車場。