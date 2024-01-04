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新北觀光工廠再添佳績　鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎

▲新北觀光工廠再添佳績 鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎。（圖／新北市經發局提供）

▲新北觀光工廠「新旺集瓷」獲觀光亮點獎。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

賀！新北市政府輔導之觀光工廠「新旺集瓷」參與交通部觀光署舉辦的「2023觀光亮點獎」評選，經過近2百萬張全國民眾按讚票選、18位觀光界產官學專家現勘評審，從激烈競爭的123個觀光景點中脫穎而出，榮獲「十大活動體驗獎」殊榮，彰顯新北在推動產業觀光、多元職探和永續傳承的努力。

經發局長何怡明表示，三峽和鶯歌是新北藝術文化重鎮，市府為帶動在地特色產業發展、強化創新及競爭力，透過「三鶯文創整合計畫」，集結局處資源，發揮最大綜效，更自2021年起推動「鶯歌產業風貌創新計畫」，以技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，促進鶯歌陶瓷產業轉型升級發展，並協助在地產業結合觀光旅遊，幫助業者將鶯歌文化和商品推向市場，共創陶瓷新世代。

▲新北觀光工廠再添佳績 鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎。（圖／新北市經發局提供）

▲位於鶯歌的新旺集瓷，從1926年創始至今近一世紀。

經發局說明，新北市在工廠轉型成觀光工廠及產業文化館方面取得了豐碩成果，並積極推動未來永續經營。近年來，新北的觀光工廠致力於融合教育理念，深耕職人精神，提供民眾一場具深度的觀光體驗，從場館的內外觀設計、陳列展示，到各種產品故事及特色等，都讓遊客感受到每一家觀光工廠獨特的企業文化。位於鶯歌的新旺集瓷，從1926年創始至今近一世紀，具有相當重要的歷史意義與地位，它見證了整個鶯歌發展陶瓷器的更迭，從早期民生製碗傳產轉型為現在的文創公司，成為鶯歌新一代的代表企業。

歷經四代傳承的新旺集瓷，每代都有不同方式突破自我，從第一代阿祖製陶製瓦片為本，第二代接班人許新旺接手後，除了引以為傲自己設計自己研究釉藥的「丹青碗」，更思考轉型以磁磚、紅鋼磚為生產主力，20年間與第三代陸續創立了「燈塔牌」與「金鋼牌」兩大品牌，在台灣快速崛起，奠定了公司的發展方向，因品質優良更被桃園國際機場選為專用磁磚，之後更引進先進設備擴大生產規模，成功將商品推廣到海內外。

▲新北觀光工廠再添佳績 鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎。（圖／新北市經發局提供）

▲創立「集瓷」品牌的第四代經營者許世鋼、吳佳樺夫妻倆，思考著保留近百年的企業文化。

第四代經營者許世鋼、吳佳樺夫妻二人，創立「集瓷」品牌並將「傳承創新，傳遞美好」確立為品牌宗旨，為了傳承並紀念創辦人許新旺先生的典範生涯，於2010年成立了「許新旺陶瓷紀念博物館」讓遊客不僅可以看到在陶瓷器工藝發展史與過往的產品，更能親自體驗與泥巴共舞的陶藝DIY。

「集瓷」堅守著近百年傳承的企業文化，同時勇於開創新局，設計出年輕創意、精緻、客製化的陶藝商品，這不僅是新一代的挑戰與嘗試，更代表了年輕世代對陶瓷的創新與夢想。2023年除榮獲經濟部觀光工廠教育導覽精選及新北職探中心的職探場域認證外，更得到交通部觀光屬首屆觀光亮點獎評選活動「十大活動體驗獎」的肯定。

經發局補充，新北市輔導出許多全國唯一的特色觀光工廠，提升品牌形象及商機，並促進新北產業觀光。未來也將繼續輔導並同時發掘這些亮點企業不為人知的小故事，讓更多人瞭解，期許大家都能到新北觀光工廠親身體驗，成功企業家在經營硬實力下，勇敢逐夢的過程，也歡迎持續關注「來趣新北金發局」臉書粉絲團。

▲新北觀光工廠再添佳績 鶯歌新旺集瓷獲觀光亮點獎。（圖／新北市經發局提供）

▲2023年除榮獲經濟部觀光工廠教育導覽精選及新北職探中心的職探場域認證。

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