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新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

▲新北石門草里漁港x茶山步道 港內體驗垂釣品嚐在地茶品。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北石門草里漁港釣魚咖啡館「金點草里驛棧」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區草里漁港釣魚咖啡館「金點草里驛棧」，提供石門在地的特色美食、茶飲及釣具租借服務，並結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術造就不同的漁港特色，其中販售的鐵觀音茶品原料，就來自一旁茶山步道內日治時期延續下來的茶園，歡迎民眾來漁港釣魚品茶、石門茶山步道踏青探訪山中茶園。

漁業處表示，金山區漁會經營的「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，讓民眾透過聽筒聽到來自海中槍蝦活動、透抽求愛、船隻行駛等獨一無二的聲音，還能現場聆聽漁港海風及潮汐拍打的自然聲音，驛棧並提供民眾石門鐵觀音茶飲、坪林特產的蜜香紅茶及包種茶。

▲新北石門草里漁港x茶山步道 港內體驗垂釣品嚐在地茶品。（圖／新北市漁業處提供）

▲「大咬壁畫牆」裝置藝術。

另外，餐點部分也推出採用北海岸在地漁產食材的魩仔魚粥及小卷米粉，另提供釣具租借服務，使漁港成為服務釣客與親子共同享受釣魚樂趣及休憩的舒適場所，將草里漁港打造為釣魚天堂，並於港內設置「大咬貓」、「草里ㄟ家」塗鴉、「大咬壁畫牆」、「草里好朋友」等裝置藝術，透過藝術力的融入讓民眾感受及體驗海洋魅力。

石門區位於北海岸臺地的背側，製茶已有百年歷史光景，不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質，得天獨厚的地理位置，造就石門鐵觀音甘醇可口、別具風味，金點草里驛棧使用在地鐵觀音茶加上新鮮牛奶，製作出別具特色的鐵觀音奶茶，是觀海的最佳搭配飲品。

▲新北石門草里漁港x茶山步道 港內體驗垂釣品嚐在地茶品。（圖／新北市漁業處提供）

▲「海之音」裝置藝術。

在驛棧品嚐完鐵觀音奶茶後，可由草里漁港斜對面草里市民活動中心旁道路，前往茶山步道入口，車程約5分鐘，步道沿途兩側是各式的茶花及茶園，可漫步其中欣賞滿山的綠意與茶香，而步道的盡頭是海拔約四百公尺的觀賞台，從這可遠眺太平洋，亦可俯看石門風情，將山巒風光盡收眼底。

漁業處長簡明雄表示，近年推動「嗨漁港」計畫，翻轉民眾對漁港的既有印象，透過藝術品的創作將「藝術力」融入草里漁港，港內的草里驛棧也結合農漁會販售在地特色餐點及農漁產品，讓民眾來草里漁港不僅可在驛棧休憩與品嚐在地石門鐵觀音，也可在港內體驗垂釣，順道還能至鄰近的茶山步道健行探訪山中茶園，歡迎來體驗北海岸的漁港特色。

▲新北石門草里漁港x茶山步道 港內體驗垂釣品嚐在地茶品。（圖／新北市漁業處提供）

▲茶山步道健行。

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