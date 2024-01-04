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教育部拍板！「2緊急情況可搜查學生」免人員陪同　最快下學期實施

▲▼教育部拍板，在緊急情況下，老師可對學生搜查且不用家長與學生陪同，但要全程錄影，最快下學期實施。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部拍板，在緊急檢查時，老師可對學生搜查且不用家長陪同，但要全程錄影，最快下學期實施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學攻擊致死事件引發全台關注。教育部今（4日）召開首次校園安全諮詢會，為上述事件重演，會中決議可對特定學生進行緊急檢查，例如老師發現學生攜帶危險物品，或學生發現並向校方檢舉通報，得由學校指定人員對該生進行搜查，並免除現場需要相關人員陪同的規定，但全程仍需要錄影，最快2月的新學期開始實施。

新北市國三生遭同學攻擊致死，引發各界批評聲浪。教團批評現行教師輔導管教辦法，對於學生攜帶危險物品到校根本窒礙難行。並呼籲政府增置專責校安人員。

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教育部今天在部長潘文忠主持下，召開校園安全諮詢會，邀請教師、學生、家長團體及六都代表，就現行「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、高關懷學生過渡性中介教育措施、提升學校安全與輔導量能及建立高關懷學生個案輔導員機制等議題進行討論交換意見。

在建立校園安全檢查機制方面，潘文忠指出，會中達成共識，將抽查區分為例行抽查、緊急檢查兩種態樣，緊急檢查又區分為特定學生、非特定對象及學生宿舍等態樣。後續將就例行抽查、緊急檢查人員之類型、人數及必要性、是否增設全班性的安全檢查持續研議相關機制。

現行規定例行抽查時，除全程錄影外，校家長會代表或教師代表至少1人陪同學校人員進行檢查，但潘文忠表示，今天會議達成共識，在緊急狀況下，例如老師發現學生攜帶危險物品，或學生發現某生攜帶危險物品並向校方檢舉通報，得由學校指定人員對該生進行搜查，並免除現有需要相關人員陪同的規定，但全程仍需要錄影，最快2月開始的新學期實施。

此外，今天會議中對於強化高關懷學生過渡性中介教育，提出三個具體方案方向並進行討論，包括規劃高關懷學生過渡性中介教育措施，建立個案輔導評估機制等，教育部也會重新盤點各縣市資源，並持續協助各縣市擴充量能。

另在提升學校安全與輔導量能部分，潘文忠表示，高中以下學校輔導教師人力增補，國中部分預計在114學年度完成，國小部分預計自原定120學年度完成，將提前至116學年度完成。教育部也規劃各縣市政府聯絡處增置高關懷學生個案輔導員，並參酌與會人員意見，政策方向朝增置中小學學務、校安人力研議。

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