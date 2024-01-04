五股環保藝術公園跨河景觀橋　新地標2024年4月完工

▲五股環保藝術公園跨河景觀橋。（圖／示意圖／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

五股環保藝術公園跨河景觀橋已於2023年12月底開工，新北市水利局表示，「整頓五股變成綠地只是一個起點，絕不是終點」，五股已擺脫過往垃圾山及鐵皮工廠面貌，如今新北市水利局再推跨河景觀橋新建工程，持續翻轉五股，將改變的勇氣傳遞下去。

水利局長宋德仁表示，五股環保藝術公園跨河景觀橋是一座專屬人行、自行車與無障礙使用的休閒設施，結合「心環原」概念，簡約的上路式拱橋在五股坑溪上畫出一道78公尺長的美麗弧線，而橋面上的觀景平台也供民眾在此駐足遠眺觀音山及夏綠地公園，同時兩側均設置有無障礙電梯，讓各年齡層及行動不便族群皆可方便的自由使用。

宋德仁補充，未來橋上及周邊整體也將規劃綠化空間，充分體現市府積極朝向2050淨零碳排的目標邁進，已於2023年12月底開工，預計於2025年4月完工，屆時將成為新北市新地標，同時也將成為五股洲子洋重劃區民眾踏青、散步的好去處。

水利局表示，市府辦理2022年「五股垃圾山環境整頓計畫」，獲行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」的肯定，未來透過水利局建置的五股環保藝術公園跨河景觀橋，活化「五股夏綠地」的整治成果，翻轉五股新樣貌。