30歲女子出差35天＋加班71小時！猝死疑過勞　公司稱：可調休

▲女子出差35天、加班71小時，過勞猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

長沙一名梁小姐昨（3）日表示，自己30歲的姐姐在出差35天、加班71小時後，生病返家，過兩日便猝死家，疑因過勞所致。姐姐的公司則認為，公司是可調休的，員工的死與公司是否有一定的關係難以認定，建議家屬走法律途徑。警方表示，目前雙方調解無果。

據《新京報》報導，梁小姐表示，她的姐姐在2023年的11月至12月期間，出差35天、累計加班71小時，「我姐姐在2023年12月17日去世的，她在湖南一間公司上班，那間公司連續讓她出差了很多天。」

▲女子加班71小時的申請，公司皆有批准。（圖／翻攝自微博）

她說道，「她在貴州出差，因為她在那邊長期出差加班，導致身體很累，多次跟公司申請人力協助，公司雖然答應了但都沒加人，12月15日生病後請病假返家休息，17日就在家猝死了，她加班71小時的申請公司竟然都有批准。」

該公司相關負責人表示，公司確實有加班情況，「工作上的事情可能就集中在一個階段，可能就要加班，然後再調休，基本上普遍的情況都是這樣，我們也願基於人道主義，給家屬一點補償，問題是他們要求的金額太高了，雙方都有責任認知上的差異。」

▲公司建議家屬走法律途徑。（圖／翻攝自微博）

湖南一律師邱凌雲指出，該公司長時間加班違反勞動法相關規定，家屬可要求雇主給予非因公死亡待遇。此事引起網友討論，「誰瘋了喜歡自願加班」、「很明顯公司要求員工長期超負荷工作所導致的」、「故意給很多任務，完不成只能加班，加班只能算自願加班」、「是可以調休，但你讓用嗎」、「這事怎麼調解？多少錢算『解』了」。