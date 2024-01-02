逛夜市被宰！正妹「大戰闆娘」　 一票人看完影片狂歪樓：挺美眉

記者鄭思楠／綜合報導

連假期間，大陸不斷被曝旅遊業者坑殺觀光客！一名女生在湖南長沙一夜市吃麻辣燙，居然被收了106元人民幣（約新台幣464元）。她當場硬氣要求清點，發現確實被亂算，最後闆娘認輸退錢。不過，影片曝光後，網友全部歪樓，大讚來買麻辣燙的正妹「長得好漂亮」。

▲麻辣燙遭宰正妹嗆贏闆娘。（圖／翻攝自影片）

影片顯示，從影片中看到，一黑衣正妹和紅衣大媽站在一個麻辣燙攤位前發生了爭吵。正妹表示，「就這一碗做完妳告訴我要106元（人民幣，下同）？」

大媽指著正妹和朋友說，「妳沒看看妳點了多少，點了這麼多還貴嗎？剛才點的時候不算多錢，吃了後再來說貴。」對此，正妹和朋友表示她們根本就沒有吃，之後更當場跟大媽開始一項項清點核對價錢。

雙方的爭吵迅速吸引很多路人的圍觀。核對的時候，大媽多次想搶奪筷子，企圖阻攔她繼續算下去。只見正妹點的都是雞腳、蔬菜等食品，而且數量少。路人看了紛紛聲援正妹，最後老闆將多收的錢退還。

據《上觀新聞》報導，網友看後留言稱，「元旦在長沙旅遊買過一份麻辣燙，全是菜55元，問了一嘴怎麼這麼貴，老闆立馬非常不高興的懟人」、「湖南夜市，有些攤主，問他們價格，他們不說，也不理會」。也有網友歪樓大讚正妹顧客，「挺美眉，敢於維護自己的利益」。

2日，長沙市官方通報稱，天心區市場監督管理局、天心區城市管理綜合執法大隊獲悉情況後高度重視，立即依法開展調查，發現該攤販存在非法從事設攤經營、未明碼標價等違法行為；同時瞭解其已於當場全額退還顧客購買麻辣燙的106元。目前，已依法依規對其違法行為進行處理，並將進一步加強對轄區流動攤販的管理。