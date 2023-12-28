　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南「相親公車」上路！ 單身大叔起站坐到終站「加到妹子微信」

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞）

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南湘潭推出「520」 相親公車，單身男女只要在路線上「招手即停」，便可搭上這班充滿浪漫氛圍的公車，邂逅真命天子或心儀對象。一名80後的趙先生離異後，希望能尋找合適的伴侶，他從起站搭上公車，認識了一名和他背景相似的女士，一直聊到終點站，50分鐘的長談，最終成功互加好友，交換微信聯絡方式。

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞）

《潮新聞》報導，12月15日傍晚，由於寒潮，湘潭地區氣溫驟降，寒風肆虐。在繁華的市區，一輛名為「520」的紅色公交慢悠悠地行駛著，並飄出一聲聲浪漫的音樂「我愛你就像風走了千萬里，從不問歸期；像太陽升了落去，無論朝夕……《我愛你不問歸期》」這是湘潭首條以相親為主題的公交線路，於當日下午6點正式開運。

相親公車開運時間選在傍晚，10多位單身人士在車上聊天、唱歌、玩遊戲，藉著社交活動認識彼此，尋找生命裡的那個「他」。車內也精心佈置紅地毯、雙喜、鮮花和巨型愛心氣球，營造浪漫氛圍。

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞）

車上一名年紀約28歲左右的李小姐表示，車上一位年紀相仿的小伙子主動找她聊天，兩人聊了幾分鐘，「感覺還可以，是一個很有禮貌的小伙，不過，自己太專注於參觀各種裝飾品，忘記了留這個小伙的聯繫方式，下車後還透過車上工作人員幫忙，希望幫她找到。」

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞）

湘潭城發交運集團定製公交分公司工作人員表示，為了增加公車的吸引力，提升公共交通的舒適度和社交氛圍，便聯合當地婚介公司推出520相親主題公車，「520公車最多載客16人，乘客招手現場付費上車，中途下車則視為活動自動結束，乘車費用為19.9元人民幣（約85元新台幣）／人。」

ET快訊
NBA球星被狗咬「縫21針」！　無限期缺賽
快訊／消防員救火　「受困樓梯間」殉職
羅志祥被爆「內湖神秘大樓玩通宵」　37字首發聲
快訊／王傳一曝月嫂「100度熱水沖奶」挨告誹謗！　結果出爐
女提嬰屍求救！　求不要通報「全家人靠我」
最糟糕零食！前5名「幾乎天天吃」　冠軍恐影響一生
威脅李善均125萬！　20多歲女竟逃跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前國台辦主任劉結一任「全國政協發言人」　預計明年兩會亮相

重慶驚傳集體中毒！6村民一靠近大坑「秒被毒倒」釀3死

湖南「相親公車」上路！ 單身大叔起站坐到終站「加到妹子微信」

60歲婦登山賞楓　疑跌倒「頭部重擊階梯」慘死！警調查死因

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角　賣方：賠4393元求刪文

陸官方表態「支持網路遊戲」　網易領軍遊戲股上漲

28件台灣珍貴文物抵福建泉州　由閩台緣博物館收入

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫被當凶手　「服刑21年後」獲判無罪

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

前國台辦主任劉結一任「全國政協發言人」　預計明年兩會亮相

重慶驚傳集體中毒！6村民一靠近大坑「秒被毒倒」釀3死

湖南「相親公車」上路！ 單身大叔起站坐到終站「加到妹子微信」

60歲婦登山賞楓　疑跌倒「頭部重擊階梯」慘死！警調查死因

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角　賣方：賠4393元求刪文

陸官方表態「支持網路遊戲」　網易領軍遊戲股上漲

28件台灣珍貴文物抵福建泉州　由閩台緣博物館收入

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫被當凶手　「服刑21年後」獲判無罪

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」　拉攏消費者

北京低於0°C低溫破300小時　供熱負荷創新高「33尖峰鍋爐開啟」

前國台辦主任劉結一任「全國政協發言人」　預計明年兩會亮相

專家點新北市府航照判讀2誤「不專業」　綠批市府當請假的侯友宜打手

爆松本人志性侵！週刊挨告：證詞多且詳細　涉事諧星瘋傳「被消失」

2024元月有「14大補助」可領　發錢時間一次看

27連敗的活塞怎麼辦？　美媒爆料將啟動緊急交易增援

出去玩沒揪！2國三妹IG互嗆約輸贏　板體扯頭髮互毆…好友狂起鬨

重慶驚傳集體中毒！6村民一靠近大坑「秒被毒倒」釀3死

北市聯醫攜手康寧大學產學合作　厚植臨床照顧人才培訓

高雄男精神不濟「直直衝對向追撞2車」　車頭慘毀...3男1女受傷

快訊／新竹湖口住宅火警！　1消防員救災「受困樓梯間」殉職

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

大陸熱門新聞

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

婦登山賞楓　跌一跤頭部重擊階梯慘死

2名小姨子遭性侵虐殺亡！姐夫服刑21年後獲判無罪

女子吃貝果咬到「螺絲」！牙齒缺一角

妻買2千萬古串珠「竟不值200」　結局神反轉

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

嫌男友家窮分手！女子6年後見「有車有房」哭了

遼寧艦研製總指揮遭判刑13年 退休1年被查！違規打高爾夫上百次

跟隨拼多多步伐？淘寶將支持「僅退款」

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

台灣文物抵福建　由1博物館收入

陸官方表態支持網遊　多遊戲股上漲

中國棋王疑肛珠作弊！本人喊冤：實在憋不住

北京0度低溫破300小時　供熱負荷也創新高

更多熱門

相關新聞

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

29歲女兒天天吃外送！爸看不下去DIY料理包

湖南一位爸爸近日因擔心29歲的女兒天天叫外送吃外食，會造成身體上的負擔，於是親自下廚並將食物裝進真空包裝，為女兒自製料理包。女兒鄒小姐表示，感到非常幸福。「料理包」的照片也讓網友們羨慕不已，「你們家還缺小孩嗎？」

你是戀愛腦嗎？單身更好命TOP4星座

你是戀愛腦嗎？單身更好命TOP4星座

「公車上撐陽傘」嗆司機：有規定不能撐？　她不爽提告

「公車上撐陽傘」嗆司機：有規定不能撐？　她不爽提告

年紀越大戀愛運越旺的3大星座

年紀越大戀愛運越旺的3大星座

4好友同遊大阪「旅伴4行為」超雷！一票爆共鳴

4好友同遊大阪「旅伴4行為」超雷！一票爆共鳴

關鍵字：

湖南湘潭相親公車好友戀愛愛情少子化

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面