湖南「相親公車」上路！ 單身大叔起站坐到終站「加到妹子微信」

▲湖南湘潭推出「520」相親公車。（圖／翻攝潮新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南湘潭推出「520」 相親公車，單身男女只要在路線上「招手即停」，便可搭上這班充滿浪漫氛圍的公車，邂逅真命天子或心儀對象。一名80後的趙先生離異後，希望能尋找合適的伴侶，他從起站搭上公車，認識了一名和他背景相似的女士，一直聊到終點站，50分鐘的長談，最終成功互加好友，交換微信聯絡方式。

《潮新聞》報導，12月15日傍晚，由於寒潮，湘潭地區氣溫驟降，寒風肆虐。在繁華的市區，一輛名為「520」的紅色公交慢悠悠地行駛著，並飄出一聲聲浪漫的音樂「我愛你就像風走了千萬里，從不問歸期；像太陽升了落去，無論朝夕……《我愛你不問歸期》」這是湘潭首條以相親為主題的公交線路，於當日下午6點正式開運。

相親公車開運時間選在傍晚，10多位單身人士在車上聊天、唱歌、玩遊戲，藉著社交活動認識彼此，尋找生命裡的那個「他」。車內也精心佈置紅地毯、雙喜、鮮花和巨型愛心氣球，營造浪漫氛圍。

車上一名年紀約28歲左右的李小姐表示，車上一位年紀相仿的小伙子主動找她聊天，兩人聊了幾分鐘，「感覺還可以，是一個很有禮貌的小伙，不過，自己太專注於參觀各種裝飾品，忘記了留這個小伙的聯繫方式，下車後還透過車上工作人員幫忙，希望幫她找到。」

湘潭城發交運集團定製公交分公司工作人員表示，為了增加公車的吸引力，提升公共交通的舒適度和社交氛圍，便聯合當地婚介公司推出520相親主題公車，「520公車最多載客16人，乘客招手現場付費上車，中途下車則視為活動自動結束，乘車費用為19.9元人民幣（約85元新台幣）／人。」