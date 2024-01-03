蔡明堂不捨子弟兵張誌家離世　回憶當年青澀模樣嘆：再見了，阿家

▲張誌家最後揮棒身影 。（圖／受訪者提供）



記者林韋辰／綜合報導

前職棒球星張誌家前往中國大陸工作意外猝死，享年43歲，消息震驚各界，也讓不少球迷感到惋惜。新北市第三選區（三重區）國民黨立委候選人蔡明堂2日晚間透過臉書對張誌家表示掉念之情，表示一早接到噩耗，心情經過一整天才慢慢平復下來。

一手成立穀保家商棒球隊的國民黨立委候選人蔡明堂得知消息，傷心在粉專貼文表示惋惜、不捨，並深情回憶子弟兵張誌家從第一天入隊青澀面容，到後來世棒賽一夫當關的氣勢，每一刻都像是幻燈片一樣，一幕幕清晰可見。

▲恩師蔡明堂不捨子弟兵張誌家離世。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）



「這次真的要跟你說再見了，阿家。」蔡明堂哀痛表示，這一次真的要與這位充滿活力的球星說再見，並提到「一日為師終身為父」，表達對這位運動員的尊重和感慨。

張誌家畢業於穀保家商，過去曾培育他的「蔡董」蔡明堂與他偶有聯繫，今早聽聞過世消息。蔡明堂表示，「他目前在中國教導高爾夫球，年底有先回來台灣再過去中國，睡夢中叫不起來。」張誌家的老母親正在準備前往中國，處理後事。

▲蔡明堂最近為了競選立委一職，四處拜票，聽聞張誌家過世消息感到震驚。（圖／翻攝自Facebook／蔡明堂）