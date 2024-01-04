王傳一攜手中埔分局宣導假檢警詐騙　喚起民眾反詐觀念

▲藝人「王傳一」與中埔警聯手宣導假檢警詐騙 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局中埔分局為強力宣導反詐觀念，提升民眾防詐意識，特別邀請藝人「王傳一」與警方一同宣導反詐騙公益宣導活動，針對「假檢警」之詐騙手法與警方合拍反詐宣導短片，並經各網路社群等管道推播宣導，希望透過本身的影響力，吸引民眾注重反詐觀念，讓更多人了解詐騙手法，以免遭受詐騙的危險，藉此喚起社會大眾對詐騙危害的重視。



假檢警詐騙手法目前仍時有所聞，詐騙集團常利用電話，隨機尋找白天獨自在家之年長者及家庭主婦等高風險詐騙對象，接著詐騙集團會先冒用醫院、戶政事務所、健保局、中華電信等人員，告知民眾積欠了某些款項，將會報警處理，再由假冒員警通知民眾，身分遭冒用，涉及刑事案件，被列為犯罪嫌疑人，已由某地檢署偵辦中，最後是假冒地檢署檢察官，告知民眾偵查不公開，不可告知親友偵辦情形，且需配合監管帳戶、清查金流等，要求民眾將現金提領後面交或匯入指定帳號，才能證明自己與刑案無關。



中埔分局呼籲民眾，接獲不明電話（開頭出現002、009、+號)應提高警覺，並可撥打各類正式機構官方登錄電話查明，勿由詐騙集團直接轉接。另檢警一定不會要求民眾至超商、或以LINE接收傳票或公文，聽到檢察官、警察及法院要求「匯款」、「轉帳」、「監管金融帳戶」都是詐騙關鍵字，請民眾一定要查證留意，才能保障自己的積蓄，警方也將持續針對不同目標族群或易遭詐高風險族群，以深入族群或因地制宜方式傳遞防詐信息，加強全民防詐意識，如民眾有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165、110專線查證或向就近警察機關報案查證！