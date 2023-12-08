高山茶都嘉義博茶會9日登場　中埔警分局交通管制措施出爐

▲▼ 高山茶都嘉義博茶會 ，中埔警分局宣導交通管制措施 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2023全台最具指標性的大型茶文化盛會將於12月9日(星期六)至17日(星期日) 在嘉義縣中埔鄉金蘭農會分部盛大登場，本次活動勢必將湧入大量人潮，為因應並維護活動期間交通之順暢及場地之安全與秩序，使各項活動順利進行，中埔分局將在金蘭農會活動現場臺18線道路周邊 (富裕路至嘉135線)沿線進行交通疏導管制。

相關交通管制方式及停車資訊如下:

一、中埔鄉臺18線往阿里山方向(東行)車輛禁止直接左轉進入活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉(東行往阿里山方向)，另臺18線與嘉135線路口禁止迴轉往會場出入口及旁邊停車場。

二、活動停車場規劃在嘉義縣客家文化會館旁，因會場周邊停車場車位有限，主辦單位另規劃於富裕路沿線（臺18線至五路圓環）之臨時停車場供參加活動民眾停車，現場並設有交通接駁車之接駁點可搭乘至活動現場，相關交通接駁車資訊如下:

1.接駁日期：12/9(六)、12/10(日)、12/16(六)、12/17(日)。

2. 接駁點共3處：中埔鄉富裕路上（臺18線至五路圓環）中央分隔島缺口、富裕路國道3號涵洞下及中埔鄉農會金蘭分部大門右側。

3. 以上詳細接駁資訊如交通接駁圖。

中埔分局呼籲，請參加活動民眾行經該路段時配合警察同仁及現場工作人員動線規劃及交通指引，另可事先上網查詢相關交通(停車)資訊。