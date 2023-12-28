王傳一抱怨月嫂「100度熱水沖奶」　挨告誹謗獲不起訴

▲王傳一被告月嫂控告妨害名譽案，獲北檢處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人王傳一日前抱怨第2個孩子出生時，請來的月嫂「以100度熱水沖奶」、「睡前身上塗白花油」，帶小孩習慣和老婆不同，導致老婆面臨產後憂鬱，只好5天辭退月嫂，卻因此引來陳姓月嫂不滿提告妨害名譽，台北地檢署28日調查終結，認為這些是評論屬於王傳一與配偶林筱薇親身經歷的發言，無誹謗的真實惡意，處分不起訴。

王傳一8月8日在羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會中，分享自己的育女經驗時，透露喜獲二寶時，原本想跟第1胎一樣請月嫂，沒想到新的月嫂帶小孩習慣和老婆有落差，比如對方會「以100度的熱水泡奶，其實這是不對的」，因為全熱水無形中會殺死所有好菌。

▲王傳一配偶林筱薇也曾為本案出庭作證。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，像是「月嫂在身上塗白花油」與女兒同睡，「2個小時只要哭了就餵，那我太太跟岳母就覺得這樣會把小孩子的胃灌太大」，因為種種的育兒想法不同，王傳一的藝人老婆林筱薇第5天就將月嫂辭退，由王傳一自告奮勇「站夜哨」帶剛出生的小女兒。

這段經驗分享經媒題報導後，月嫂覺得自己專業以及名譽受到貶抑，並認為王傳一夫妻的要求不符一般照顧新生兒要求，因此控告王傳一涉嫌妨害名譽，檢察官為此先後傳喚王傳一、林筱薇作證，認為雙方的確對這些養育嬰兒的問題有不同認知，但王傳一並未指明月嫂身分，且是自己和配偶的親身經歷，有相當理由確信為真才說出口，無積極證據可證明有誹謗故意的情況下，處分不起訴。