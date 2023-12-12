王傳一辣妻低調現身北檢　保母控妨害名譽案再次開庭

記者劉昌松／台北報導

藝人王傳一日前抱怨第2個孩子出生時，請來的月嫂帶小孩習慣和老婆不同，導致老婆面臨產後憂鬱，只好5天辭退月嫂，卻因此引來月嫂不滿，控告王傳一涉嫌妨害名譽，台北地檢署11月開庭傳喚雙方出庭釐清事件原委後，12日再次開庭，王傳一的妻子林筱薇在律師陪同下現身北檢，面對媒體採訪僅表示，「都很好，謝謝。」

▲王傳一妻子林筱薇因與保母帶孩子的習慣差異惹出官司，親自到北檢釐清雙方爭議。（圖／記者劉昌松攝）

王傳一2002年以男團「可米小子」出道，多次在戲劇中客串演出，2005年團體解散後，王傳一朝戲劇、主持方向發展，曾獲金鐘獎最佳男配角，最近較知名的角色，包括在電視劇《八尺門的辯護人》中演出檢察官。2017年與長年一起打高爾夫的球友林筱薇登記結婚，隔年正式公告周知，並接連迎接2個愛的結晶。

不過王傳一8月8日在羅慧夫顱顏基金會的魔法兔安撫金義賣記者會中，分享自己的育女經驗時，透露喜獲二寶時，原本想跟第1胎一樣請月嫂，沒想到新的月嫂帶小孩習慣和老婆有落差，比如對方會用100度的水泡奶，或是在身上塗白花油與女兒同睡等行為，老婆第5天就將月嫂辭退，王傳一因此自告奮勇「站夜哨」帶剛出生的小女兒。

▲王傳一先前被告妨害名譽北檢出庭時表示為了家事，不便對外說明。（資料照／記者劉昌松攝）

這段經驗分享經月嫂得知後，覺得自己專業以及名譽受到貶抑，因此控告王傳一涉嫌妨害名譽，檢察官因此決定傳喚雙方出庭，庭後月嫂先行離去，穿著輕便的王傳一則戴著墨鏡與棒球帽，在律師陪同下，僅向媒體表示「為了家事」而來。12日妻子林筱薇同樣戴著帽子，對媒體不斷點頭致意，當記者詢問「身心狀況都還好嗎？」林筱薇回答「都還好」，隨後與同一名律師離開北檢。