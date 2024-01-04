老公這樣放芳香劑！網紅Nico傻眼放棄溝通　網急勸：不要被他騙到

▲老公把馬桶芳香劑放在外側，讓Nico超傻眼。（圖／Facebook／Nico品筠）

圖文／CTWANT

網紅「那對夫妻」品筠（Nico）和京燁（Kim）育有一對兒女，常常會在社群平台上分享一家人的生活趣事。Nico近日就貼出一張馬桶照，直呼「天啊！！我老公智商是不是有問題啊」，並表示聽到對方說的話後更想吐血，讓她相當無奈直接放棄溝通。

網紅「那對夫妻」品筠（Nico）昨（3）日在自己的Facebook發出一張照片，可以看到原本應該懸掛在馬桶內側的馬桶芳香劑，卻反被掛在外側，讓Nico直呼「天啊！！我老公智商是不是有問題啊～～」

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Nico表示，她看到這個情況後就立刻把老公Kim叫過來，詢問對方「你不覺得你這樣放有什麼問題嗎？」結果Kim卻回答「?? 什麼問題？？」讓Nico相當無奈，「………你的智商有問題（放棄溝通）！！」

而Kim後來也在留言區回應「請容我介紹一下這個想法：當下我認為這個產品的角度這樣放，才是最完美貼合的！！（這解釋有比較好嗎？）哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

貼文發出後，引起大批網友討論，紛紛留言表示「不懂男生的邏輯欸 怎麼會這樣掛呢？傻眼欸」、「我老公掛在浴巾架上呢！」「沒關係，老公這種生物總是多少會有些障礙的」、「男人的腦袋結構跟女人不一樣」。不過也有網友開玩笑提醒「Nico，你不要被他騙到……他肯定是扮傻，讓妳以後不用他做家務」。

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