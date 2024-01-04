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高中畢旅玩碟仙！男同學問「女鬼這1句」慘被重摔...駭人下場曝

高中畢旅玩碟仙，結果4人慘遭反噬。（示意圖／達志／美聯社）

▲高中生玩碟仙問「妳漂亮嗎？」踩到神鬼禁忌下場悽慘。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

90年代台灣一度流行玩起碟仙、筆仙等招魂遊戲，不少6、7年級生都印象深刻，甚至一度盛行到教育部頒布禁令，禁止販售相關道具與學生再玩。過去就有一群高中男同學畢業旅行時也帶了碟仙道具，甚至招魂後問了對方不該問的話，男同學因此遭到反噬，甚至還有人墜樓受重傷。

多年社會線經驗的記者戴志揚近日在《攔截戴組長》節目中表示，多年前碟仙遊戲風靡台灣，不少人學生時期都曾玩過，過去政府還一度祭出禁令，禁止學校週邊文具店、金紙行等販售碟仙產品。他透露約5年前，彰化、台南就各傳出兩所國中學生，畢業旅行外宿時，玩碟仙造成意外，房間10人都口吐白沫、莫名抽搐，最後整間學校取消畢業旅行，還請來法師協助驅邪。

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他也分享過去曾有4名高中生一起玩碟仙，沒想到一名學生發問，「你是男還是女？」結果突然間所有人手指緊壓的碟盤，都瞬間快速移動到「女」，然後又移動到「你。要。怎。樣。」的字，當時有一名男同學還不知死活，開玩笑再問「妳漂亮嗎？」沒想到碟盤直接飛出。

當下問話的男同學彷彿被人大力拉扯，直接摔倒撞到頭破血流，所有人頓時間嚇得不發一語，快速將同學送醫。另外一位同學留在房間整理環境，竟然就莫名從樓上掉下，因此摔成重傷，手中還握著紙條「我是女的，你別亂問...」。

這樣恐怖的碟仙中邪經歷，也讓戴志揚認為碟仙之所以被教育部禁止遊玩，並不是沒有道理，因此勸告「寧可信其有，不可信其無」。

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