2盤自助餐420元！他詢問「計價標準」　老闆娘回：無法算給你看

▲這2盤自助餐420元，讓他驚呼：「是隨便講一個價錢嗎？」（圖／取自《爆料公社公開版》）

圖文／CTWANT

自助餐不僅可以自行拿捏份量，更有多元豐富的菜色選擇，是不少外食族的首選。不過近日新北市一名男子到自助餐店選購晚餐，夾兩盤菜竟要價新台幣420元，因遠超出預估的範圍，且是由老闆娘目視計價，所以要求店家告知計費標準，未料竟被回：「沒辦法算給你看。」令當事者相當疑惑，無法接受的表示：「難道只是看了份量，就隨便講一個價錢嗎？」

該名男子在臉書公開社團《爆料公社公開版》發文，跨年夜與家人到新莊一家自助餐店用餐，挑選兩盤菜後到櫃檯結帳，老闆娘目視餐盤後，就報價420元，讓他十分驚訝，並透露當時想知道每道菜分別的價格，以避免下次再夾取高價位的菜色，因此禮貌的詢問老闆娘計價標準，未料對方卻回覆：「需依照菜的進價才有辦法算，沒辦法告知是如何計算出420元。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此說法令當事者相當困惑，忍不住質疑：「菜都擺在面前，價格怎麼算不出來，難道是沒有算，只是看了份量隨便講一個價錢嗎？」對此，當事業者僅回應：「一切都是按規定計算。」

貼文一出立刻引發民眾討論，紛紛留言「是我的話，我直接甩頭說不要了」、「台灣不解之謎其中一項，就是自助餐店老闆娘的算法」、「太扯了！這價錢超級不合理」、「現在吃的起自助餐的都是有錢人」。

延伸閱讀

▸ 被婆婆嫌比不上小叔女友…她黃湯下肚現真面目！ 爽喊「看婆婆吃鱉就是爽」

▸ 伴娘姐挑「低胸裸紗」透內褲…換4套戴皇冠 新娘妹怒：這是我婚禮

▸ 老婆上班被不禮貌對待！ 男子怒衝店內將同事頭壓進「400度」油鍋