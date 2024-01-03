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1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

銅板點心雞蛋糕，其實並不富涵蛋白質，孩童常吃可能長不高。（圖／取自Pixabay）

▲營養師指出，雞蛋糕屬於碳水點心，蛋白質含量不足。（圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

雞蛋糕因其銅板價及充滿蛋奶香的味道，深受許多大朋友、小朋友的喜愛，然而，雞蛋糕的蛋白質的含量卻沒有想像中高。營養師蘇妍臣指出，雞蛋糕其實蛋白質含量只佔少數，對於孩童成長期間的蛋白質攝取可能帶來負面影響，長期食用更可能造成孩童長不高的問題。

蘇妍臣表示，在她的觀察中發現，許多家長在接小孩放學時，會習慣性買一些雞蛋糕當做點心，由於雞蛋糕的名字中含有「雞蛋」，讓人誤以為是富含蛋白質的營養點心。不過，事實上，雞蛋糕的營養比例只含有8％蛋白質、26％脂肪，剩下的66％皆為碳水化合物，主要屬於碳水點心，蛋白質含量相對較低。

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另外，營養師高敏敏也曾指出，一袋小小袋的雞蛋糕其實熱量超高，因為其成分包含白砂糖、奶油、麵粉、牛奶、泡打粉、雞蛋，若一份6～8顆，總熱量可達360～480大卡，澱粉量相當於一碗飯再多一點，給小孩當一人份的放學點心可能會有點多。

除了雞蛋糕外，還有很多食材可作為攝取蛋白質的良好來源，禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟列舉了一些食物，包括豆類（無糖豆漿、嫩豆腐）、肉類（雞肉、牛肉）、海鮮類（魚類、花枝）以及乳品類都含有豐富的蛋白質。他建議，1到6歲孩童應每日攝取2至4份的蛋豆魚肉類，攝取充足且多樣化的蛋白質，確保營養均衡，讓孩子們滿足成長所需，促進身體發育與健康。

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