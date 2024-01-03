姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

▲準新娘找自己的姊姊當伴娘，沒想到卻是一場惡夢。（示意圖／Pexels，下同）

圖文／CTWANT

一般來說，伴娘在挑選衣服上會配合新人，才不會搶了新娘的風采。不過一名女網友表示，姊姊當她的伴娘，竟然選了一件低胸婚紗，而且還是裸紗，靠近一點還看得到內褲，甚至連換「4次」衣服又戴皇冠，讓她崩潰直呼「這是我的婚禮！我才是新娘欸。」

原PO在論壇《Dcard》發文，表示她結婚前找姊姊當伴娘，「因為我姊是個愛漂亮愛拍照的人類，所以幫她額外找了新秘，也幫她在婚紗店訂了伴娘服。」原PO表示，選伴娘服那天她確診在家，姊姊在婚紗店耍脾氣，覺得伴娘服都太醜，結果店員幫選了一件低胸又魚尾的拖尾婚紗，「重點是還是裸紗！裸紗！裸紗，稍微靠近一點看就看得到內褲的那種。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲姊姊還連換4套衣服。

店員說，可以多挑幾件，也可以換很多套。原PO說，伴娘錢是老公付的，「現在的店員為了業績真的什麼事都做得出來！什麼事都講的出口！」原PO解釋，她有跟姊姊溝通。姊姊說，「店員說的。」原PO說，到婚禮當天，姊姊換了4次衣服，還戴皇冠，讓她無奈說，「這是我的婚禮！我才是新娘欸！」

原PO強調，「請大家結婚前請把伴娘的服裝樣式給訂好，『不要把決定權給伴娘還有禮服店員』，因為後果沒人可以想像，我其實還有其他的伴娘，其他人都很識相。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「你還真的陪她玩，如果我老婆的姊姊在那邊歡顛衣服，我一定把她趕出去」、「妳跟妳姊都超有問題喔」、「父母也覺得ok嗎」、「妳能忍也是很厲害，我的話直接跟她說不需要那麼多伴娘了」、「妳老公好倒霉，跟一個不懂拒絕的人結婚，還順配一個吸血親屬」。

延伸閱讀

▸ 再傳婚變！吳奇隆微博疑無預警「大動作封鎖」劉詩詩 網崩潰：真離了啊哥

▸ 羽田機場飛機相撞事故原因曝光 日民航局：JAL516降落時跑道上已有軍機

▸ 撞上海保廳飛機突起火…日航機艙內竄刺鼻濃煙 乘客悚憶「氧氣罩沒彈出」：我以為要死了