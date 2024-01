人妻被丈夫甩出水上摩托車　強力水錘撞下體「生殖器破裂」身亡

▲女意外被丈夫甩下水上摩托車,生殖器破裂死亡。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯49歲女子艾琳娜(Elena Spiryakova)與52歲丈夫奧列格(Oleg)一同遊河時,不小心從對方駕駛的水上摩托車摔下來,下體受到強力水壓衝擊,導致生殖器破裂死亡,丈夫被控過失殺人罪。

這起不幸事件發生在去年7月4日,來自薩馬拉(Samara)的艾琳娜與丈夫一起在窩瓦河(Volga River)騎水上摩托車,沒想到丈夫加速轉彎時,意外把她整個人甩出座位,落水後下體嚴重受傷。

Wife dies of ‘genital rupture’ after falling off jet ski driven by husband https://t.co/Rmq1ZwXak4 pic.twitter.com/bAUsJIv7Wz