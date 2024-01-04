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歐盟制裁俄羅斯最大鑽石生產商　砍克里姆林宮金脈

▲俄羅斯產出超大鑽石。（圖／路透）

▲歐盟宣布制裁俄羅斯最大鑽石生產商埃羅莎（Alrosa）。（資料照／路透）

文／中央社

歐洲聯盟（EU）3日宣布對俄羅斯國營鑽石礦業巨擘埃羅莎（Alrosa）及其執行長進行制裁，作為因俄烏戰爭實施的寶石進口禁令的一環。

法新社報導，歐盟去年12月加強制裁，同意禁止從俄國出口的鑽石，以削減克里姆林宮（Kremlin）的收入來源。

這個由27個成員國組成的集團將世界最大的鑽石開採公司及其執行長馬利尼契夫（Pavel Marinychev）列入黑名單，拒絕核發簽證並凍結資產。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在社群媒體平台X寫道：「根據我們在第12輪制裁措施推出的鑽石禁令，歐盟今天將全球最大的鑽石開採公司埃羅莎及其執行長列入制裁名單。」

歐盟表示，這家占據俄國90%鑽石產量的公司，「是向（俄羅斯）政府提供大量收入的經濟部門中重要的組成部分」。

俄國在2022年的鑽石出口總額約為40億美元。

歐盟禁令自1月1日起生效，禁止從俄國出口的天然鑽石和合成鑽石。對於在第3國加工的俄羅斯鑽石禁令將在9月底前逐步實施。

歐盟禁令是在與七大工業國集團（G7）就建立俄羅斯鑽石追蹤系統進行數個月艱苦談判後推出。世界最大的鑽石貿易中心所在地比利時堅持需要建立這種系統來確保禁令的有效性。

 
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