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網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」糗爆

網購1200多元買新洋裝　正妹穿去看比賽「連續和20女撞衫」超尷尬。（圖／翻攝自TikTok／anna_vandenberg2）

▲女尷尬發現和一堆女路人撞衫。（圖／翻攝自TikTok／anna_vandenberg2）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子近來以澳幣59.99元（約台幣1,261元）買了一件紅色洋裝，沒想到開心穿去看比賽，竟然與至少20多人撞衫，讓她超級尷尬，影片在網路上曝光後爆紅，獲得54多萬人次觀看。

女網友安娜(Anna)近來在TikTok上分享影片，影片中可看到，她在當地熱門購物網站買了一件紅色連身洋裝，雖然只要價澳幣59.99元，洋裝穿起來卻不輸高級品牌，讓她看起來十分美麗大方。

@anna_vandenberg2 I wore THE Glassons red dress to the Randwick Races on Boxing Day…and so did everyone else…. #twinning #glassons #glassonsreddress #syndey #randwickraces #randwick #reddress #ootd #racing #christmas #dress #twin origineel geluid - Tik Toker

安娜自信穿著她新買的洋裝，在禮節日(Boxing Day)當天到蘭域皇家賽馬場(Randwick Races)欣賞馬術比賽，沒想到一走進會場，立即發現自己與多名女路人撞衫，而且沿路上一直看到一樣的洋裝，讓她覺得超級尷尬。

影片曝光後獲得50多萬人次觀看，許多網友笑稱，「這就是為什麼我討厭追求流行，在澳洲可以買衣服的店真的太少了」、「看來大家都是去同一家店買衣服」，也有許多網友稱讚紅洋裝很好看，看完影片反而想買，「這件洋裝太棒了，不管什麼身形的人穿都很適合」。

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