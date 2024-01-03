中國法拍房掛牌數上升！　 顯示「無力償還債務」情況增加

▲中指研究院法拍數據顯示，2023年前11個月，各類法拍房源年增33%。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國中指研究院法拍數據庫監測顯示，2023年前11個月，各類法拍房源共70.9萬套，年增33%。法拍房的掛牌數量上升，代表無力償還債務的情況增加。

據財新網報導，中國這2年以來，全國法拍房掛牌量上升速度快，屢創新高。

中指研究院法拍數據庫監測顯示，2022年，中國全國法拍房共掛拍60.6萬套，年增35.7%。2023年前11個月，各類法拍房源共70.9萬套，年增33%。

▲法拍房數量增加，意味著需拍賣房產以抵償債務的情況增加。（示意圖／CFP）

從歷史和監測數據來看，法拍房掛牌和交易主要集中於一二線城市。掛拍量前20名的排名城市中，重慶、成都明顯高於其他城市。

北京、深圳、廣州等一線城市法拍房掛拍量雖不是最高的，但成交相對活躍。

報導指出，以深圳為例，2023年1到11月，法拍房的掛拍量繼續保持兩位數增長，各物業類型法拍房源3922套，年增23%。

數據並顯示，2023年1到11月，深圳法拍房成交率達40.59%，雖年減1.58%，但遠高於全國平均水平的19.2%。且從法拍房成交總價區間來看，深圳豪宅法拍市場活躍。

中國2023年的經濟復甦不如外界預期，再加上房地市場低迷，讓官方不斷祭出刺激房地市場的政策。而法拍房的掛拍數量增加，意味著無力償還債務，需要強制拍賣房產用以抵償債務的情況增加。