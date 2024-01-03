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紐約跨年夜驚傳恐攻！　男滿載油罐開車撞人群釀3死5傷

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州羅徹斯特（Rochester）跨年夜發生疑似恐怖攻擊，活動剛結束時一輛滿載爆裂物的汽車突然衝向人群，追撞前車後引發爆炸，35歲嫌犯送醫後宣告不治，另造成2死5傷。

▲羅徹斯特跨年夜驚傳恐攻，包括嫌犯在內共3死。（圖／翻攝X／達志影像／美聯社）

▲羅徹斯特跨年夜驚傳恐攻，包括嫌犯在內共3死。（圖／翻攝X／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，當時跨年音樂會剛結束，1日凌晨0時50分左右，該輛休旅車衝撞人群接著再撞上一輛剛從停車場開出來的休旅車，當場起火爆炸，造成受害休旅車後座的一對夫婦身亡。爆炸波及周遭，導致5人受傷。

警方表示，該名疑似發動恐攻的駕駛為來自雪城、35歲的艾弗利（Michael Avery），他在羅徹斯特機場租了一輛車後開往案發地點。消防人員在艾弗利的車內發現多罐裝滿的汽油罐後，警方便通報聯邦調查局（FBI）全案朝恐攻方向調查。

警方初判本案為預謀犯案，羅徹斯特警察局長史密斯（David Smith）表示，調閱當時影片可以看到艾弗利加入切入對向車道，明顯是有意衝上人行道衝撞人群，衝擊力道之大，在衝撞另一輛休旅車後，2車撞倒一群行人，然後再撞擊另外2車。

不過史密斯表示，在對艾弗利案發前所住的飯店房間以及他停在機場的個人車輛進行搜索後，並未發現任何輕生遺書或相關日記，「調查人員還在試著回復車上發現的證據，但目前沒發現任何關於本案發生的線索。」

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