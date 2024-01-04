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美淫魔富商檔案解密！200名相關人士曝光　柯林頓、安德魯列其中

▲▼ 美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／路透）

▲美國富商艾普斯坦2019年在監獄內輕生。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在監獄內輕生，他的前女友、美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助他誘騙未成年少女賣淫，被判處20年有期徒刑。美國法官下令公開與麥絲威爾訴訟有關的相關文件，可能有多達200名政界和商界人士涉入其中，其中包含前美國總統柯林頓（Bill Clinton）與英國安德魯王子（Prince Andrew）。

根據CNN、BBC報導，紐約聯邦法官下令公布與美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）有關的訴訟案件，朱弗里指控她未滿18歲時遭麥絲威爾誘騙賣淫。法官上個月裁定，沒有法律理由繼續對朱弗里訴訟中的大部分名字保密，但法官也裁定此案部分姓名將不予公開，包括受艾普斯坦虐待時還是未成年人的姓名。

▲▼美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與密友法國模特兒經紀公司創辦人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）與英國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）三人皆涉及性犯罪。（圖／達志影像）

▲英國名媛麥絲威爾「用奶按摩」富商艾普斯坦的腳。（圖／達志影像）

這份長達943頁的文件中包含了朱弗里和麥絲威爾的證詞，預計可能提到多達200名政界和商界人士的名字，美國聯邦地區法院法官普瑞斯卡（Loretta Preska）表示，證詞中所提到的許多姓名，早已在媒體或麥絲威爾的刑事審判中被指認。

文件提到了麥絲威爾在2001年誘騙的女學生思優柏（Johanna Sjoberg），她聲稱安德魯王子曾在艾普斯坦位於紐約曼哈頓的公寓中，坐在沙發上撫摸她的乳房。除了思優柏之外，安德魯王子去年已與朱弗里就民事訴訟達成和解，賠償金額不詳，但他否認有不當行為。

除此之外，美國前總統柯林頓的名字也在文件中出現，思優柏曾作證指出，艾普斯坦告訴她柯林頓喜歡年輕的女孩。麥絲威爾的證詞也提到，柯林頓曾搭乘過艾普斯坦的私人飛機，但她不清楚次數。不過，柯林頓未被指控有不當行為，他也否認對艾普斯坦的性犯罪行為知情。

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