馬斯克疑與淫魔富商有關係！　被傳喚出庭

▲馬斯克被傳喚。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性虐女性風波持續，美屬維京群島公司指控摩根大通集團，涉嫌協助艾普斯坦在私人島嶼上性虐待年輕女性。起訴文件中並傳喚特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），指有證據顯示他與艾普斯坦、摩根大通有關係。

路透社根據曼哈頓聯邦地區法院15日的法庭文件報導，維京群島公司於4月28日傳喚馬斯克出庭。文件指出，馬斯克當初可能是由艾普斯坦介紹給摩根大通集團的，但並未進一步解釋為何想從馬斯克那裡取得文件。

對此，馬斯克並未立刻給予回應。

美屬維京群島公司指控，摩根大通集團為了留住艾普斯坦這個大客戶，刻意忽略他在私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St. James Island）性虐女性的情形，甚至涉嫌協助艾普斯坦媒介性交易與轉帳給受害者。

▲▼已故富商艾普斯坦在小聖詹姆斯島性虐女性。（圖／路透）

摩根大通則主張對艾普斯坦的犯行不知情，不應因為前高層與艾普斯坦有交情，就必須受此事牽連負責。

傳票要求提供所有馬斯克和摩根大通之間提告有關艾普斯坦的通聯記錄，以及馬斯克與艾普斯坦間的聯絡內容。同時，傳票中要求提供馬斯克支付給艾普斯坦或摩根大通的所有紀錄。

不只如此，馬斯克也被要求提供所有有關艾普斯坦參與人口販運，以及艾普斯坦在性虐待女性後給予的報酬文件。美屬維京群島先前已傳喚多名富豪，馬斯克是最新被點名的其中一人。

艾普斯坦由於長年遊走社會頂層，在歐美政商界人脈相當廣，包括前總統柯林頓、川普，以及微軟創辦人比爾蓋茲、英國王室的安德魯王子（Prince Andrew）等人，都被指與艾普斯坦交情匪淺，甚至可能直接參與其中。艾普斯坦入獄後於2019年自殺，但巧合的是，當時監獄內監視器無法拍到艾普斯坦，他究竟是自殺或被佯裝成自殺，也一直受到外界懷疑和討論。